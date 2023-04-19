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На Крым обрушатся ливни с грозами и град
На Крым обрушатся ливни с грозами и град - РИА Новости Крым, 19.04.2023
На Крым обрушатся ливни с грозами и град
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду и четверг из-за ливней с грозами и града, вероятны подтопления территорий. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T11:57
2023-04-19T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду и четверг из-за ливней с грозами и града, вероятны подтопления территорий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. Штормовое предупреждение по Крыму"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 19 апреля и в течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град", - сообщают спасатели.В этой связи существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, вероятны ДТП и подтопления территорий.Меры безопасностиВ связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в лес и в горы, в море и внутренние водоемы. Также опасно для жизни нахождение в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Водителей просят воздержаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Над проливом снова дымка - как работает Керченская переправа в средуЮжный циклон принесет в Крым дожди и грозы - прогноз на средуОпасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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На Крым обрушатся ливни с грозами и град
МЧС: в Крыму 19 и 20 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и града
11:57 19.04.2023 (обновлено: 11:58 19.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду и четверг из-за ливней с грозами и града, вероятны подтопления территорий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
Штормовое предупреждение по Крыму
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 19 апреля и в течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град", - сообщают спасатели.
В этой связи существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, вероятны ДТП и подтопления территорий.
Меры безопасности
В связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в лес и в горы, в море и внутренние водоемы. Также опасно для жизни нахождение в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.
Водителей просят воздержаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
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