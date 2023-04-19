https://crimea.ria.ru/20230419/nad-prolivom-snova-dymka---kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-sredu-1128255655.html

Над проливом снова дымка - как работает Керченская переправа в среду

Над проливом снова дымка - как работает Керченская переправа в среду - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Над проливом снова дымка - как работает Керченская переправа в среду

В среду в районе Керченского пролива небольшой дождь и дымка, однако погода не мешает бесперебойной работе паромной переправы. Об этом сообщает Минтранс России.

2023-04-19T10:57

2023-04-19T10:57

2023-04-19T10:57

керченская паромная переправа

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минтранс россии

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Погода в районе Керченской паромной переправыПо данным профильного министерства, действующих штормовых предупреждений нет.Трафик на Керченской переправеС начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 129 424 пассажира, 103 932 единицы автотранспорта и 12 946 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 234 рейса", - уточняется в сообщении.По информации оперштаба Кубани, очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края ожидает 131 грузовик. В основном это машины с продуктами питания и товарами первой необходимости.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновПутин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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