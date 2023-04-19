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Над проливом снова дымка - как работает Керченская переправа в среду - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Над проливом снова дымка - как работает Керченская переправа в среду
Над проливом снова дымка - как работает Керченская переправа в среду - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Над проливом снова дымка - как работает Керченская переправа в среду
В среду в районе Керченского пролива небольшой дождь и дымка, однако погода не мешает бесперебойной работе паромной переправы. Об этом сообщает Минтранс России.
2023-04-19T10:57
2023-04-19T10:57
керченская паромная переправа
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минтранс россии
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Погода в районе Керченской паромной переправыПо данным профильного министерства, действующих штормовых предупреждений нет.Трафик на Керченской переправеС начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 129 424 пассажира, 103 932 единицы автотранспорта и 12 946 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 234 рейса", - уточняется в сообщении.По информации оперштаба Кубани, очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края ожидает 131 грузовик. В основном это машины с продуктами питания и товарами первой необходимости.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновПутин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, новости крыма, керчь, кубань, керченский пролив, минтранс россии, инфографика
Над проливом снова дымка - как работает Керченская переправа в среду

Минтранс: Керченская паромная переправа в среду работает штатно

10:57 19.04.2023
 
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В среду в районе Керченского пролива небольшой дождь и дымка, однако погода не мешает бесперебойной работе паромной переправы. Об этом сообщает Минтранс России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 19 апреля

Погода в районе Керченской паромной переправы

По данным профильного министерства, действующих штормовых предупреждений нет.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 19 апреля ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами небольшой дождь, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 20-70 см, температура воздуха +16…18 градусов, температура воды в море +11…12", - сказано в сообщении.

Трафик на Керченской переправе

С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 129 424 пассажира, 103 932 единицы автотранспорта и 12 946 железнодорожных вагонов.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 234 рейса", - уточняется в сообщении.
По информации оперштаба Кубани, очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края ожидает 131 грузовик. В основном это машины с продуктами питания и товарами первой необходимости.
Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.

Сухопутный коридор в Крым

Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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