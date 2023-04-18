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Опасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Опасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней
Опасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Опасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней
В Крыму до конца текущей рабочей недели ожидаются опасные погодные условия - сильный ветер и ливневые дожди, предупреждает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T11:41
2023-04-18T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму до конца текущей рабочей недели ожидаются опасные погодные условия - сильный ветер и ливневые дожди, предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму. Опасная погода в КрымуВ этой связи спасатели предупреждают о больших рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, вероятных ДТП ан дорогах, возможных подтоплениях территорий.Меры безопасностиВ связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в лес и в горы, в море и внутренние водоемы. Также опасно для жизни нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Водителей просят воздержаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь и дымка: как работает Керченская переправа во вторникШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаЧто делать при первых признаках простуды
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4.7
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Опасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней

МЧС: в Крыму ожидаются опасные погодные условия

11:41 18.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму до конца текущей рабочей недели ожидаются опасные погодные условия - сильный ветер и ливневые дожди, предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

Опасная погода в Крыму

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с выходом южного циклона 19, 20, 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы", - сказано в сообщении.
В этой связи спасатели предупреждают о больших рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, вероятных ДТП ан дорогах, возможных подтоплениях территорий.

Меры безопасности

В связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в лес и в горы, в море и внутренние водоемы. Также опасно для жизни нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.
Водителей просят воздержаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
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