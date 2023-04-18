https://crimea.ria.ru/20230418/opasnaya-pogoda-v-krymu---mchs-prognoziruet-podtopleniya-iz-za-livney-1128233499.html

Опасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней

Опасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Опасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней

В Крыму до конца текущей рабочей недели ожидаются опасные погодные условия - сильный ветер и ливневые дожди, предупреждает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T11:41

2023-04-18T11:41

2023-04-18T11:41

гу мчс рф по республике крым

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

общество

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123913754_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_95408c251393b42184f3ec8404e044e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Крыму до конца текущей рабочей недели ожидаются опасные погодные условия - сильный ветер и ливневые дожди, предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму. Опасная погода в КрымуВ этой связи спасатели предупреждают о больших рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, вероятных ДТП ан дорогах, возможных подтоплениях территорий.Меры безопасностиВ связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в лес и в горы, в море и внутренние водоемы. Также опасно для жизни нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Водителей просят воздержаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание при непогоде просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь и дымка: как работает Керченская переправа во вторникШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаЧто делать при первых признаках простуды

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, погода, погода в крыму, крымская погода, крым, общество, безопасность