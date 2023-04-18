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Дождь и дымка: как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Дождь и дымка: как работает Керченская переправа во вторник
Дождь и дымка: как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Дождь и дымка: как работает Керченская переправа во вторник
По состоянию на утро вторника действующих штормовых предупреждений по Керченском проливу нет, несмотря на небольшой дождь и дымку, паромная переправа работает штатно, сообщает Минтранс России.
2023-04-18T09:31
2023-04-18T10:20
керченская паромная переправа
новости крыма
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Погода в Керченском проливеПо данным Минтранса, действующих штормовых предупреждений в районе Керченского пролива нет."Согласно прогнозу Росгидромета,18 апреля ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, временами небольшой дождь, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, волна 70-120 см, температура воздуха +13-18 градусов.Трафик на паромной переправеС момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 128 376 пассажиров, 103 136 единиц автотранспорта и 12 837 железнодорожных вагонов.Работающими на линии паромами всего выполнено 3 208 оборотных рейсов, уточнили в профильном министерстве.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымДосмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Дождь и дымка: как работает Керченская переправа во вторник

Минтранс: действующих штормовых предупреждений по Керченском проливу нет

09:31 18.04.2023 (обновлено: 10:20 18.04.2023)
 
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По состоянию на утро вторника действующих штормовых предупреждений по Керченском проливу нет, несмотря на небольшой дождь и дымку, паромная переправа работает штатно, сообщает Минтранс России.
Обстановка на переправе

Погода в Керченском проливе

По данным Минтранса, действующих штормовых предупреждений в районе Керченского пролива нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета,18 апреля ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, временами небольшой дождь, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, волна 70-120 см, температура воздуха +13-18 градусов.

Трафик на паромной переправе

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 128 376 пассажиров, 103 136 единиц автотранспорта и 12 837 железнодорожных вагонов.
Работающими на линии паромами всего выполнено 3 208 оборотных рейсов, уточнили в профильном министерстве.
Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.

Сухопутный коридор в Крым

Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым
Досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов
Керченская паромная переправаНовости КрымаКрымКерчьКубаньТранспортКерченский проливЧерное мореИнфографика
 
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