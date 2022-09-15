https://crimea.ria.ru/20220915/chto-delat-pri-pervykh-priznakakh-prostudy-1124497906.html

Что делать при первых признаках простуды

Что делать при первых признаках простуды - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Что делать при первых признаках простуды

При проявлении первых признаков простудного заболевания необходимо соблюдать постельный режим, пить много жидкости и воздержаться от физической работы. Такой... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T21:59

2022-09-15T21:59

2022-09-15T08:21

общество

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. При проявлении первых признаков простудного заболевания необходимо соблюдать постельный режим, пить много жидкости и воздержаться от физической работы. Такой совет в комментарии utro.ru дала врач-эндокринолог Зухра Павлова.В первые дни нужно стараться вылежаться, чтобы оставить больше резервов для иммунной системы. Специалист советует отказаться от душа, переедания и алкоголя. Иногда вместо еды можно пить простую воду или добавить в нее лимон, травы, мяту, сделать отвар из листьев малины.Важно помнить про температурный режим и не сбивать температуру, если на градуснике ниже 38,1С. Что касается приема лекарств, то самовольное употребление антибиотиков под строгим запретом. Выпить можно витамин С, поскольку самостоятельно организм его не вырабатывает, а он крайне важен для укрепления иммунитета и скорейшего выздоровления.Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что базилик и чеснок являются природными антибиотиками и способны значительно снизить риск простудных заболеваний, который традиционно повышается в период межсезонья.

https://crimea.ria.ru/20220908/dietolog-nazvala-produkty-ot-prostudy-1124444727.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта