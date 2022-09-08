https://crimea.ria.ru/20220908/dietolog-nazvala-produkty-ot-prostudy-1124444727.html

Диетолог назвала продукты от простуды

Диетолог назвала продукты от простуды - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Диетолог назвала продукты от простуды

Базилик и чеснок являются природными антибиотиками и способны значительно снизить риск простудных заболеваний, который традиционно повышается в период... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T21:03

2022-09-08T21:03

2022-09-08T20:21

вкусно и полезно

здоровье

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123410396_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f12b20b2c8e87ec2a9d793d4514182b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Базилик и чеснок являются природными антибиотиками и способны значительно снизить риск простудных заболеваний, который традиционно повышается в период межсезонья. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова, передает радио Sputnik.По словам медика, чеснок, который давно известен своими полезными свойствами, действительно поднимает иммунитет, особенно важно включить его в рацион осенью. А вот базилик за счет своих бактерицидных и дезинфицирующих свойств способен предотвратить не только простуду, но и вирусные инфекции, в том числе кишечные.При этом доктор подчеркивает, что эти природные антибиотики неспособны заменить лекарства в случае, если человек уже заболел. Для профилактики эти продукты также лучше употреблять вместе с витаминными комплексами и иммуноукрепляющими препаратами, которые должен назначить врач.Ранее медики назвали чудо-траву от всех болезней:.

https://crimea.ria.ru/20220901/osennee-pokholodanie---kto-v-gruppe-riska-1124365201.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вкусно и полезно, здоровье, совет эксперта