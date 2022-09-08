https://crimea.ria.ru/20220908/dietolog-nazvala-produkty-ot-prostudy-1124444727.html
Диетолог назвала продукты от простуды
Диетолог назвала продукты от простуды - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Диетолог назвала продукты от простуды
Базилик и чеснок являются природными антибиотиками и способны значительно снизить риск простудных заболеваний, который традиционно повышается в период... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T21:03
2022-09-08T21:03
2022-09-08T20:21
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Базилик и чеснок являются природными антибиотиками и способны значительно снизить риск простудных заболеваний, который традиционно повышается в период межсезонья. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова, передает радио Sputnik.По словам медика, чеснок, который давно известен своими полезными свойствами, действительно поднимает иммунитет, особенно важно включить его в рацион осенью. А вот базилик за счет своих бактерицидных и дезинфицирующих свойств способен предотвратить не только простуду, но и вирусные инфекции, в том числе кишечные.При этом доктор подчеркивает, что эти природные антибиотики неспособны заменить лекарства в случае, если человек уже заболел. Для профилактики эти продукты также лучше употреблять вместе с витаминными комплексами и иммуноукрепляющими препаратами, которые должен назначить врач.Ранее медики назвали чудо-траву от всех болезней:.
https://crimea.ria.ru/20220901/osennee-pokholodanie---kto-v-gruppe-riska-1124365201.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вкусно и полезно, здоровье, совет эксперта
Диетолог назвала продукты от простуды
Диетолог: риск сезонной простуды снизят базилик и чеснок
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым
. Базилик и чеснок являются природными антибиотиками и способны значительно снизить риск простудных заболеваний, который традиционно повышается в период межсезонья. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова, передает радио Sputnik.
По словам медика, чеснок, который давно известен своими полезными свойствами, действительно поднимает иммунитет, особенно важно включить его в рацион осенью. А вот базилик за счет своих бактерицидных и дезинфицирующих свойств способен предотвратить не только простуду, но и вирусные инфекции, в том числе кишечные.
При этом доктор подчеркивает, что эти природные антибиотики неспособны заменить лекарства в случае, если человек уже заболел.
"Природные антибиотики дают достаточно низкую степень защиты от инфекции, поэтому они не могут быть полноценной альтернативой препаратам, которые назначил врач. Если вам выписали лекарство, то заменять его природными средствами – это небезопасная практика. Природные антибиотики – это вспомогательные средства, а не основные", – пояснила Залетова.
Для профилактики эти продукты также лучше употреблять вместе с витаминными комплексами и иммуноукрепляющими препаратами, которые должен назначить врач.