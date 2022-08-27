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Врачи назвали чудо-траву от всех болезней - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Врачи назвали чудо-траву от всех болезней
Врачи назвали чудо-траву от всех болезней - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Врачи назвали чудо-траву от всех болезней
Повысить иммунитет, укрепить кости, предотвратить развитие сердечно-сосудистых и многих других заболеваний поможет обыкновенная петрушка, пишет Nation news со... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T08:56
2022-08-27T08:56
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Повысить иммунитет, укрепить кости, предотвратить развитие сердечно-сосудистых и многих других заболеваний поможет обыкновенная петрушка, пишет Nation news со ссылкой на медицинских экспертов.По их словам, полезность петрушки определяют витамины А, С, Е, а также флавоноиды, которые активируют работу ферментов. Главный ее эффект - противовоспалительный. Но кроме того петрушка способна снижать риски развития онкологии, атеросклероза и болезни Альцгеймера.Включив в рацион эту разновидность зелени, можно улучшить работу пищеварительной и сердечно-сосудистой системы, а еще укрепить кости - за это отвечает витамина K.Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что петрушку нужно есть в небольших количествах. Поскольку этот продукт ускоряет свертывание крови, употребление смузи с большим его количеством может спровоцировать образование тромбов.
https://crimea.ria.ru/20220806/salmonella-i-kishechnaya-palochka-chto-mozhno-sest-vmeste-s-fruktami-1124085120.html
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РИА Новости Крым
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здоровье
Врачи назвали чудо-траву от всех болезней

Врачи советуют есть петрушку от переломов, инфарктов и других болезней

08:56 27.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗелень
Зелень - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Повысить иммунитет, укрепить кости, предотвратить развитие сердечно-сосудистых и многих других заболеваний поможет обыкновенная петрушка, пишет Nation news со ссылкой на медицинских экспертов.
По их словам, полезность петрушки определяют витамины А, С, Е, а также флавоноиды, которые активируют работу ферментов. Главный ее эффект - противовоспалительный. Но кроме того петрушка способна снижать риски развития онкологии, атеросклероза и болезни Альцгеймера.
Включив в рацион эту разновидность зелени, можно улучшить работу пищеварительной и сердечно-сосудистой системы, а еще укрепить кости - за это отвечает витамина K.
Сезонные овощи и фрукты - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 19:56
Сальмонелла и кишечная палочка: что можно "съесть" вместе с фруктами
Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что петрушку нужно есть в небольших количествах. Поскольку этот продукт ускоряет свертывание крови, употребление смузи с большим его количеством может спровоцировать образование тромбов.
 
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