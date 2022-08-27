https://crimea.ria.ru/20220827/vrachi-nazvali-chudo-travu-ot-vsekh-bolezney-1124306672.html

Врачи назвали чудо-траву от всех болезней

Врачи назвали чудо-траву от всех болезней - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Врачи назвали чудо-траву от всех болезней

Повысить иммунитет, укрепить кости, предотвратить развитие сердечно-сосудистых и многих других заболеваний поможет обыкновенная петрушка, пишет Nation news со... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T08:56

2022-08-27T08:56

2022-08-27T08:56

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Повысить иммунитет, укрепить кости, предотвратить развитие сердечно-сосудистых и многих других заболеваний поможет обыкновенная петрушка, пишет Nation news со ссылкой на медицинских экспертов.По их словам, полезность петрушки определяют витамины А, С, Е, а также флавоноиды, которые активируют работу ферментов. Главный ее эффект - противовоспалительный. Но кроме того петрушка способна снижать риски развития онкологии, атеросклероза и болезни Альцгеймера.Включив в рацион эту разновидность зелени, можно улучшить работу пищеварительной и сердечно-сосудистой системы, а еще укрепить кости - за это отвечает витамина K.Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что петрушку нужно есть в небольших количествах. Поскольку этот продукт ускоряет свертывание крови, употребление смузи с большим его количеством может спровоцировать образование тромбов.

https://crimea.ria.ru/20220806/salmonella-i-kishechnaya-palochka-chto-mozhno-sest-vmeste-s-fruktami-1124085120.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье