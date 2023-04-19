https://crimea.ria.ru/20230419/yuzhnyy-tsiklon-prineset-v-krym-dozhdi-i-grozy---prognoz-na-sredu-1128242798.html

Южный циклон принесет в Крым дожди и грозы - прогноз на среду

Южный циклон принесет в Крым дожди и грозы - прогноз на среду - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Южный циклон принесет в Крым дожди и грозы - прогноз на среду

В ближайшие сутки Крымский полуостров будет находиться во власти южного циклона, пройдут дожди, местами сильные, прогремят грозы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T00:01

2023-04-19T00:01

2023-04-19T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки Крымский полуостров будет находиться во власти южного циклона, пройдут дожди, местами сильные, прогремят грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополеоблачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +14…16.По данным гидрометцентра России, в Ялте и Алуште в среду пройдут ночные дожди, днем будет сухо. В темное время суток столбики термометров покажут до +12, после рассвета будет облачно, воздух прогреется до 17 градусов тепла.В Евпатории ночью дождь, до 10 градусов тепла, днем облачно до +16.В Судаке и Феодосии местами дожди. Ночью температура воздуха составит + 10…11, днем до +16 градусов.На всей территории Крыма до конца текущей рабочей недели ожидаются опасные погодные условия - сильный ветер и ливневые дожди, возможны подтопления территорий. В этой связи на полуострове объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаЖдать ли в Крыму потепления после ПасхиКаким будет апрель в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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