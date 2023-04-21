https://crimea.ria.ru/20230421/krym-vozvraschaetsya-v-mart-prognoz-pogody-na-tri-vykhodnykh-dnya-1128284087.html
Крым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дня
Крым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дня - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Крым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дня
В Крыму в предстоящие выходные дни похолодает до +13 градусов и пойдут сильные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T10:45
2023-04-21T10:45
2023-04-21T10:45
радио "спутник в крыму"
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в предстоящие выходные дни похолодает до +13 градусов и пойдут сильные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."В пятницу характер метеоусловий ухудшится, дожди ливневого характера продолжатся. В ночные часы посвежеет до +6…11 градусов, днем в лучшем случае +9…14 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с", - сказал он."По сути это мартовские показатели, то есть природа отбрасывает по климату жителей Крыма на месяц назад", - отметил он.В воскресенье циклон начнет отступать, но местами еще возможны скоротечные локальные дожди. Зато потеплеет - днем воздух прогреется до +12…17 градусов.В Крыму по указу главы республики 21 апреля объявлено нерабочим праздничным днем по случаю религиозного праздника Ураза-байрам.Ранее в центре погоды ФОБОС рассказали, что в мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов. Месячное количество осадков на западе и северо-западе Крыма предполагается около нормы – в пределах 40 мм. А вот на остальной части полуострова прогнозируется дефицит от 20 до 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет май в КрымуШтормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаЖдать ли в Крыму потепления после Пасхи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма, общество
Крым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дня
ФОБОС: в Крыму на выходных похолодает до +13 градусов и пойдут ливни
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым.
В Крыму в предстоящие выходные дни похолодает до +13 градусов и пойдут сильные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В пятницу характер метеоусловий ухудшится, дожди ливневого характера продолжатся. В ночные часы посвежеет до +6…11 градусов, днем в лучшем случае +9…14 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с", - сказал он.
В субботу станет еще прохладнее. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью температура воздуха составит +5…10, днем +8….13 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы апреля. Для второго месяца весны она составляет +4…8 в темное время суток и +16,3 градуса днем.
"По сути это мартовские показатели, то есть природа отбрасывает по климату жителей Крыма на месяц назад", - отметил он.
В воскресенье циклон начнет отступать, но местами еще возможны скоротечные локальные дожди. Зато потеплеет - днем воздух прогреется до +12…17 градусов.
В Крыму по указу главы республики 21 апреля объявлено нерабочим праздничным днем по случаю религиозного праздника Ураза-байрам.
Ранее в центре погоды ФОБОС рассказали
, что в мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов. Месячное количество осадков на западе и северо-западе Крыма предполагается около нормы – в пределах 40 мм. А вот на остальной части полуострова прогнозируется дефицит от 20 до 40%.
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