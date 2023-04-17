Рейтинг@Mail.ru
Каким будет май в Крыму - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230417/kakim-budet-may-v-krymu-1128225019.html
Каким будет май в Крыму
Каким будет май в Крыму - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Каким будет май в Крыму
В мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов. Такой прогноз сделал ведущий... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T19:16
2023-04-17T19:16
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111826/52/1118265210_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_9938b77d24b2dfdc19f6a1fa136ff2aa.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Месячное количество осадков на западе и северо-западе Крыма предполагается около нормы – в пределах 40 мм. А вот на остальной части территории полуострова прогнозируется дефицит от 20 до 40%.Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что на этой неделе ожидается нестабильная погода, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +8 до 23 градусов. По оценкам метеорологов, самым теплым днем станет понедельник, а самым холодным и ненастным - пятница. Однако эксперты полагают, что это заключительный виток холода в регионе и уже к выходным опять распогодится до 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет апрель в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуЖдать ли в Крыму потепления после Пасхи
https://crimea.ria.ru/20230416/pokholodanie-i-livni-prognoz-na-nedelyu-dlya-kryma-1128210362.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111826/52/1118265210_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d00f8ea58799ce7f0289999635f95946.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, общество, новости крыма
Каким будет май в Крыму

ФОБОС: в Крыму в мае среднемесячная температура будет выше нормы на 1-2 градуса

19:16 17.04.2023
 
© Виталий КовтунПышное цветение глициний на Южном берегу Крыма
Пышное цветение глициний на Южном берегу Крыма
© Виталий Ковтун
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Май будет вполне благополучный по температурному режиму. Если апрель у нас тоже неплохой и среднемесячная температура на 1,3 градуса превышает норму, то в мае, по моим расчетам, температурный фон будет на 1-2 градуса выше положенной климатической нормы. Напомню, что норма в мае для Симферополя около +10 ночью и около +22 градусов днем. Так что прогноз очень позитивный", - рассказал он.
Ливень в Симферополе
Вчера, 18:18Радио "Спутник в Крыму"
Похолодание и ливни: прогноз на неделю для Крыма
Месячное количество осадков на западе и северо-западе Крыма предполагается около нормы – в пределах 40 мм. А вот на остальной части территории полуострова прогнозируется дефицит от 20 до 40%.
Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что на этой неделе ожидается нестабильная погода, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +8 до 23 градусов. По оценкам метеорологов, самым теплым днем станет понедельник, а самым холодным и ненастным - пятница. Однако эксперты полагают, что это заключительный виток холода в регионе и уже к выходным опять распогодится до 20 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет апрель в Крыму
Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
Ждать ли в Крыму потепления после Пасхи
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео 2:10
19:16Каким будет май в Крыму
18:56В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей
18:24Потери ВСУ и наступление российских сил – ход спецоперации
18:01Штормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
17:43Контрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил риски
17:30Встреча Благодатного огня в Симферополе
16:58Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома
16:39Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине
16:05Четыре группы диверсантов ВСУ разгромлены в Донбассе и под Харьковом
15:48Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала
15:34Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
15:19Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста
14:45Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк
14:18Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флота
13:57Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право
13:31На границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронами
12:49Контрнаступление ВСУ на Крым – СМИ выяснили дату
12:36В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей
12:19Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Лента новостейМолния