Каким будет май в Крыму
ФОБОС: в Крыму в мае среднемесячная температура будет выше нормы на 1-2 градуса
© Виталий КовтунПышное цветение глициний на Южном берегу Крыма
© Виталий Ковтун
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Май будет вполне благополучный по температурному режиму. Если апрель у нас тоже неплохой и среднемесячная температура на 1,3 градуса превышает норму, то в мае, по моим расчетам, температурный фон будет на 1-2 градуса выше положенной климатической нормы. Напомню, что норма в мае для Симферополя около +10 ночью и около +22 градусов днем. Так что прогноз очень позитивный", - рассказал он.
Месячное количество осадков на западе и северо-западе Крыма предполагается около нормы – в пределах 40 мм. А вот на остальной части территории полуострова прогнозируется дефицит от 20 до 40%.
Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что на этой неделе ожидается нестабильная погода, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +8 до 23 градусов. По оценкам метеорологов, самым теплым днем станет понедельник, а самым холодным и ненастным - пятница. Однако эксперты полагают, что это заключительный виток холода в регионе и уже к выходным опять распогодится до 20 градусов.
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