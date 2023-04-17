https://crimea.ria.ru/20230417/kakim-budet-may-v-krymu-1128225019.html

Каким будет май в Крыму

Каким будет май в Крыму - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Каким будет май в Крыму

В мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов. Такой прогноз сделал ведущий... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T19:16

2023-04-17T19:16

2023-04-17T19:16

радио "спутник в крыму"

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погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Месячное количество осадков на западе и северо-западе Крыма предполагается около нормы – в пределах 40 мм. А вот на остальной части территории полуострова прогнозируется дефицит от 20 до 40%.Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что на этой неделе ожидается нестабильная погода, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +8 до 23 градусов. По оценкам метеорологов, самым теплым днем станет понедельник, а самым холодным и ненастным - пятница. Однако эксперты полагают, что это заключительный виток холода в регионе и уже к выходным опять распогодится до 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет апрель в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуЖдать ли в Крыму потепления после Пасхи

https://crimea.ria.ru/20230416/pokholodanie-i-livni-prognoz-na-nedelyu-dlya-kryma-1128210362.html

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