https://crimea.ria.ru/20230416/pokholodanie-i-livni-prognoz-na-nedelyu-dlya-kryma-1128210362.html

Похолодание и ливни: прогноз на неделю для Крыма

Похолодание и ливни: прогноз на неделю для Крыма - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Похолодание и ливни: прогноз на неделю для Крыма

На следующей неделе в Крыму ожидается нестабильная погода, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +8 до 23 градусов. Об этом сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T18:18

2023-04-16T18:18

2023-04-16T15:57

погода

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

новости

общество

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123803250_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3bfec2edbd5e34f887753edbce0da004.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму ожидается нестабильная погода, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +8 до 23 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Во вторник под влиянием циклона погода начнет портиться, небо затянут тучи и пойдут дожди. Однако еще будет по-майски тепло: в темное время суток +9…14, днем +17…22 градуса.В четверг дожди продолжатся и похолодание усилится, в ночные часы посвежеет до +6…11 градусов, днем максимум +11…16. А это уже ниже климатической нормы апреля, отметил специалист."Пятница, я думаю, будет самым холодным днем недели. Ночью +5…10, днем +8…13. И будут идти сильные обложные дожди, которые не позволят температуре расти. С приближением выходных циклон будет постепенно уходить, и дожди пойдут на убыль. Ночью до +10, днем до +16. А в воскресенье днем ожидается до +15…20 градусов. На мой взгляд, это заключительная волна холода, после чего начнет теплеть", - резюмировал он.Ранее в центре погоды ФОБОС рассказали, что в апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, он будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли в Крыму потепления после ПасхиВесна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусовГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости, общество