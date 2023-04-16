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Похолодание и ливни: прогноз на неделю для Крыма
Похолодание и ливни: прогноз на неделю для Крыма - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Похолодание и ливни: прогноз на неделю для Крыма
На следующей неделе в Крыму ожидается нестабильная погода, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +8 до 23 градусов. Об этом сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T18:18
2023-04-16T18:18
2023-04-16T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму ожидается нестабильная погода, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +8 до 23 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Во вторник под влиянием циклона погода начнет портиться, небо затянут тучи и пойдут дожди. Однако еще будет по-майски тепло: в темное время суток +9…14, днем +17…22 градуса.В четверг дожди продолжатся и похолодание усилится, в ночные часы посвежеет до +6…11 градусов, днем максимум +11…16. А это уже ниже климатической нормы апреля, отметил специалист."Пятница, я думаю, будет самым холодным днем недели. Ночью +5…10, днем +8…13. И будут идти сильные обложные дожди, которые не позволят температуре расти. С приближением выходных циклон будет постепенно уходить, и дожди пойдут на убыль. Ночью до +10, днем до +16. А в воскресенье днем ожидается до +15…20 градусов. На мой взгляд, это заключительная волна холода, после чего начнет теплеть", - резюмировал он.Ранее в центре погоды ФОБОС рассказали, что в апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, он будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли в Крыму потепления после ПасхиВесна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусовГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости, общество
Похолодание и ливни: прогноз на неделю для Крыма
ФОБОС: в Крыму на неделе похолодает до +8 градусов и пойдут ливни
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым.
На следующей неделе в Крыму ожидается нестабильная погода, столбики термометров в дневные часы будут колебаться от +8 до 23 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"В понедельник в Крыму тепло, значимые осадки маловероятны, будет облачно с прояснениями. Ночью +8…13, днем воздух прогреется до +18…23 градусов", - рассказал он.
Во вторник под влиянием циклона погода начнет портиться, небо затянут тучи и пойдут дожди. Однако еще будет по-майски тепло: в темное время суток +9…14, днем +17…22 градуса.
"В среду в Крым начнет прорываться холодная фронтальная система, пойдут интенсивные ливни, ветры развернутся на западные румбы. Местами возможны грозы. С учетом всех этих факторов температура снизится, и если ночью еще сравнительно хорошо +10…15, то в дневные часы в лучшем случае +13…18 градусов", - отметил он.
В четверг дожди продолжатся и похолодание усилится, в ночные часы посвежеет до +6…11 градусов, днем максимум +11…16. А это уже ниже климатической нормы апреля, отметил специалист.
"Пятница, я думаю, будет самым холодным днем недели. Ночью +5…10, днем +8…13. И будут идти сильные обложные дожди, которые не позволят температуре расти. С приближением выходных циклон будет постепенно уходить, и дожди пойдут на убыль. Ночью до +10, днем до +16. А в воскресенье днем ожидается до +15…20 градусов. На мой взгляд, это заключительная волна холода, после чего начнет теплеть", - резюмировал он.
Ранее в центре погоды ФОБОС рассказали, что в апреле среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы
, он будет прогреваться в среднем до 16-17 градусов тепла.
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