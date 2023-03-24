https://crimea.ria.ru/20230324/vesna-nabiraet-oboroty-v-krymu-na-vykhodnykh-20-gradusov-1127748863.html
Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусов
Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусов - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусов
В Крыму на выходных воздух прогреется до +20 градусов, но в воскресенье возможны небольшие осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T18:11
2023-03-24T18:11
2023-03-24T13:12
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крымская погода
крым
климат
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123132462_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d068fa35b06af585d12426cc68986e60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +20 градусов, но в воскресенье возможны небольшие осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".И эти температурные показатели соответствуют апрельским значениям, подчеркнул метеоролог. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +3…8 градусов, однако в дневные часы погода начнет меняться."Если в первой половине дня сохранится погожий характер метеоусловий, то во второй половине скажется влияние североатлантического циклона и небо начнет хмуриться. Пойдут небольшие дожди, будет дуть западный ветер 4-9 м/с и станет чуть прохладнее. В крымской столице до +14…16 градусов, в целом по полуострову +12…17", - добавил Тишковец.Следующая неделя стартует с такой же теплой погоды, однако к среде в Крыму ожидается резкое похолодание и столбики термометров в ночные часы рухнут до -2 градусов. Холода продержатся несколько дней и уже к выходным метеорологи вновь прогнозируют настоящую весеннюю погоду.Читайте также на РИА Новости Крым:Май в конце марта – в Крым идет 20-градусное теплоОсадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123132462_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1b6a57db08635a77e04de318c456978d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, крым, климат, общество, новости крыма
Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусов
ФОБОС: в Крыму на выходных до +20 градусов тепла и местами осадки
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым.
В Крыму на выходных воздух прогреется до +20 градусов, но в воскресенье возможны небольшие осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу на полуостров придет мощный антициклон, благодаря чему крымчан ждет погода "миллион на миллион", то есть будет много солнца и малооблачно. Никаких осадков. В ночные часы могут возникать очаги тумана, температура воздуха составит +3…8 градусов. А днем она повысится до +16…18 по Симферополю и до +15…20 по Крыму", - рассказал он.
И эти температурные показатели соответствуют апрельским значениям, подчеркнул метеоролог. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +3…8 градусов, однако в дневные часы погода начнет меняться.
"Если в первой половине дня сохранится погожий характер метеоусловий, то во второй половине скажется влияние североатлантического циклона и небо начнет хмуриться. Пойдут небольшие дожди, будет дуть западный ветер 4-9 м/с и станет чуть прохладнее. В крымской столице до +14…16 градусов, в целом по полуострову +12…17", - добавил Тишковец.
Следующая неделя стартует с такой же теплой погоды, однако к среде в Крыму ожидается резкое похолодание и столбики термометров в ночные часы рухнут до -2 градусов. Холода продержатся несколько дней и уже к выходным метеорологи вновь прогнозируют настоящую весеннюю погоду.
Читайте также на РИА Новости Крым: