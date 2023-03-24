https://crimea.ria.ru/20230324/vesna-nabiraet-oboroty-v-krymu-na-vykhodnykh-20-gradusov-1127748863.html

Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусов

Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусов - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусов

В Крыму на выходных воздух прогреется до +20 градусов, но в воскресенье возможны небольшие осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T18:11

2023-03-24T18:11

2023-03-24T13:12

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +20 градусов, но в воскресенье возможны небольшие осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".И эти температурные показатели соответствуют апрельским значениям, подчеркнул метеоролог. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +3…8 градусов, однако в дневные часы погода начнет меняться."Если в первой половине дня сохранится погожий характер метеоусловий, то во второй половине скажется влияние североатлантического циклона и небо начнет хмуриться. Пойдут небольшие дожди, будет дуть западный ветер 4-9 м/с и станет чуть прохладнее. В крымской столице до +14…16 градусов, в целом по полуострову +12…17", - добавил Тишковец.Следующая неделя стартует с такой же теплой погоды, однако к среде в Крыму ожидается резкое похолодание и столбики термометров в ночные часы рухнут до -2 градусов. Холода продержатся несколько дней и уже к выходным метеорологи вновь прогнозируют настоящую весеннюю погоду.Читайте также на РИА Новости Крым:Май в конце марта – в Крым идет 20-градусное теплоОсадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

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2023

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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, крым, климат, общество, новости крыма