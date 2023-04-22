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Как работает Керченская паромная переправа в субботу: погода и трафик - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Как работает Керченская паромная переправа в субботу: погода и трафик
Как работает Керченская паромная переправа в субботу: погода и трафик - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Как работает Керченская паромная переправа в субботу: погода и трафик
В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T09:38
2023-04-22T09:38
крым
керчь
керченский пролив
керченская паромная переправа
минтранс россии
крымская погода
погода в крыму
морской транспорт
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.Трафик и погода на Керченской переправеС момента запуска морского сообщения паромы выполнили через Керченский пролив в обе стороны 3 295 рейсов."Перевезено в общей сложности 131 766 пассажиров, 105 925 единиц автотранспорта и 13 316 железнодорожных вагонов", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.22 апреля в проливе временами ожидается дождь и дымка, однако переправа работает штатно.Ограничения и альтернативный путь в КрымСо стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправаПодтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливниОпасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней
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Как работает Керченская паромная переправа в субботу: погода и трафик

В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

09:38 22.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Трафик и погода на Керченской переправе

С момента запуска морского сообщения паромы выполнили через Керченский пролив в обе стороны 3 295 рейсов.
"Перевезено в общей сложности 131 766 пассажиров, 105 925 единиц автотранспорта и 13 316 железнодорожных вагонов", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
22 апреля в проливе временами ожидается дождь и дымка, однако переправа работает штатно.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 22 апреля ветер юго-западный, западный 6-11 м/сек, временами дождь, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 20-70 см, температура воздуха +13…15, температура воды в море +12…13 градусов", - уточнили в Минтрансе.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля, 07:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору

Ограничения и альтернативный путь в Крым

Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.
Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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