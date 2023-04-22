https://crimea.ria.ru/20230422/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-subbotu-pogoda-i-trafik-1128306831.html

Как работает Керченская паромная переправа в субботу: погода и трафик

Как работает Керченская паромная переправа в субботу: погода и трафик - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Как работает Керченская паромная переправа в субботу: погода и трафик

В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T09:38

2023-04-22T09:38

2023-04-22T09:38

крым

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.Трафик и погода на Керченской переправеС момента запуска морского сообщения паромы выполнили через Керченский пролив в обе стороны 3 295 рейсов."Перевезено в общей сложности 131 766 пассажиров, 105 925 единиц автотранспорта и 13 316 железнодорожных вагонов", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.22 апреля в проливе временами ожидается дождь и дымка, однако переправа работает штатно.Ограничения и альтернативный путь в КрымСо стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправаПодтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливниОпасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней

https://crimea.ria.ru/20230412/morskoy-gruzovoy-put-v-krym--alternativa-paromu-i-sukhoputnomu-koridoru-1128124498.html

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керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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