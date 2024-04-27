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Обманул четверых: в Крыму попался 19-летний курьер мошенников

Обманул четверых: в Крыму попался 19-летний курьер мошенников - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Обманул четверых: в Крыму попался 19-летний курьер мошенников

19-летний крымчанин задержан в Симферопольском районе за участие в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T19:50

2024-04-27T19:50

2024-04-27T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. 19-летний крымчанин задержан в Симферопольском районе за участие в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что молодой человек был курьером телефонных аферистов. По заданию неустановленных кураторов он успел забрать деньги у четверых пенсионеров в возрасте от 78 до 91 года."Задержанный рассказал полицейским, что объявление о работе криминальным курьером нашел в одной из социальных сетей. Неизвестный куратор отправлял ему через мессенджер адреса введенных в заблуждение пожилых граждан, у которых следовало забрать наличные. После чего подозреваемый переводил сообщникам денежные средства, оставляя себе 10% от суммы в качестве вознаграждения", - уточнили силовики.В отношении юноши возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупной размере. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В последнее время в числе самых распространенных схем обмана граждан эксперты отмечают взлом аккаунтов пользователей в социальных сетях, кражу аккаунта через приложения-мессенджеры, общение с фальшивым "работодателем", оформление мошенниками кредитов на себя, сообщения якобы от имени государственных ведомств.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в TelegramБанки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядкеМошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим бороться

https://crimea.ria.ru/20240414/novaya-skhema-moshennichestva-s-polisami-oms--o-chem-predupredili-v-mvd-1136546320.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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