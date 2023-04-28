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Транспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Транспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробки
Транспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Транспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробки
Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу утром. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 9 баллов. РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T09:08
2023-04-28T09:08
ситуация на дорогах крыма
симферополь
пробки в симферополе
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу утром. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 9 баллов.Так, дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Гагарина, Потемкинская, Воровского, Козлова, Куйбышева, Гайдара, Троллейбусная, Кечкеметская, а также Евпаторийском шоссе. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет."Стоят" также улицы Толстого, Самокиша, Ленина, Титова, Маяковского, Объездная. Здесь дороги "горят" красным цветом.Дорожную обстановку осложнили и аварии. По данным онлайн-сервиса, они произошли на Гагарина, Толстого, Козлова. Скорость проезда на этих участках минимальная. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Как сообщалось, в Крыму действует штормовое предупреждение. 28 апреля в течение суток будут идти дожди, местами очень сильные, возможны грозы. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Также метеорологи прогнозируют подъем уровня воды в реках до полутора метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается штормПодземный переход в центре Симферополя "ушел" под водуСимферополь встал в 9-балльных пробках
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РИА Новости Крым
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симферополь, пробки в симферополе, транспорт, крымская погода, новости, новости крыма
Транспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробки

В Симферополе в пятницу утром образовались 9-балльные пробки

09:08 28.04.2023
 
© Александр ДружиновичПробка в центре Симферополя
Пробка в центре Симферополя
© Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу утром. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 9 баллов.
Так, дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Гагарина, Потемкинская, Воровского, Козлова, Куйбышева, Гайдара, Троллейбусная, Кечкеметская, а также Евпаторийском шоссе. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет.
"Стоят" также улицы Толстого, Самокиша, Ленина, Титова, Маяковского, Объездная. Здесь дороги "горят" красным цветом.
© Скриншот Яндекс.ПробкиПробки в Симферополе 28.04.2023
Пробки в Симферополе 28.04.2023
© Скриншот Яндекс.Пробки
Пробки в Симферополе 28.04.2023
Дорожную обстановку осложнили и аварии. По данным онлайн-сервиса, они произошли на Гагарина, Толстого, Козлова. Скорость проезда на этих участках минимальная. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
Как сообщалось, в Крыму действует штормовое предупреждение. 28 апреля в течение суток будут идти дожди, местами очень сильные, возможны грозы. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Также метеорологи прогнозируют подъем уровня воды в реках до полутора метров.
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