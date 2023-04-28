https://crimea.ria.ru/20230428/transportnyy-kollaps-v-simferopole--gorod-skovali-9-ballnye-probki-1128409437.html

Транспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробки

Транспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Транспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробки

Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу утром. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 9 баллов. РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T09:08

2023-04-28T09:08

2023-04-28T09:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы парализовали движение по улицам Симферополя в пятницу утром. Сервис "Яндекс.пробки" оценивает плотность транспортного потока на 9 баллов.Так, дорожные заторы наблюдаются на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Гагарина, Потемкинская, Воровского, Козлова, Куйбышева, Гайдара, Троллейбусная, Кечкеметская, а также Евпаторийском шоссе. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет."Стоят" также улицы Толстого, Самокиша, Ленина, Титова, Маяковского, Объездная. Здесь дороги "горят" красным цветом.Дорожную обстановку осложнили и аварии. По данным онлайн-сервиса, они произошли на Гагарина, Толстого, Козлова. Скорость проезда на этих участках минимальная. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Как сообщалось, в Крыму действует штормовое предупреждение. 28 апреля в течение суток будут идти дожди, местами очень сильные, возможны грозы. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Также метеорологи прогнозируют подъем уровня воды в реках до полутора метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается штормПодземный переход в центре Симферополя "ушел" под водуСимферополь встал в 9-балльных пробках

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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