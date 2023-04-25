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Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду
Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду
Подземный переход на площади Куйбышева в Симферополе подтопило из-за сломанного насоса, аварийная бригада уже работает над устранением неполадки. Об этом... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T10:46
2023-04-25T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Подземный переход на площади Куйбышева в Симферополе подтопило из-за сломанного насоса, аварийная бригада уже работает над устранением неполадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Из-за стоящей в "подземке" воды люди вынуждены переходить оживленную дорогу по проезжей части. Движение на месте регулируют сотрудники Госавтоинспекции.По данным онлайн-сервиса "Яндекс.пробки", в районе Куйбышевского рынка образовались пробки. Участки дорог со стороны проспектов Кирова и Победы окрашены в бордовый цвет, Киевская - в красный. Автомобилистам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Подземный коллапс в Симферополе – затоплен переход в центре города: фотоЧтобы снова не затопило: в Симферополе продолжают чистку ливневокВ Ялте "раскопали" затопленный подземный переход
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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симферополь, происшествия, городская среда, новости, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду

В Симферополе подтопило подземный переход на площади Куйбышева

10:46 25.04.2023 (обновлено: 10:52 25.04.2023)
 
Переход. Архивное фото
Переход. Архивное фото
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Подземный переход на площади Куйбышева в Симферополе подтопило из-за сломанного насоса, аварийная бригада уже работает над устранением неполадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"Подтопление произошло в связи с выходом из строя насосов, откачивающих воду из перехода. Проводятся мероприятия по ремонту оборудования", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Из-за стоящей в "подземке" воды люди вынуждены переходить оживленную дорогу по проезжей части. Движение на месте регулируют сотрудники Госавтоинспекции.
По данным онлайн-сервиса "Яндекс.пробки", в районе Куйбышевского рынка образовались пробки. Участки дорог со стороны проспектов Кирова и Победы окрашены в бордовый цвет, Киевская - в красный. Автомобилистам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
© "Яндекс.Пробки"Пробки в районе Куйбышевского кольца в Симферополе
Пробки в районе Куйбышевского кольца в Симферополе
© "Яндекс.Пробки"
Пробки в районе Куйбышевского кольца в Симферополе
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