https://crimea.ria.ru/20230425/podzemnyy-perekhod-v-tsentre-simferopolya-ushel-pod-vodu-1128342833.html

Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду

Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду

Подземный переход на площади Куйбышева в Симферополе подтопило из-за сломанного насоса, аварийная бригада уже работает над устранением неполадки. Об этом... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T10:46

2023-04-25T10:46

2023-04-25T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Подземный переход на площади Куйбышева в Симферополе подтопило из-за сломанного насоса, аварийная бригада уже работает над устранением неполадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Из-за стоящей в "подземке" воды люди вынуждены переходить оживленную дорогу по проезжей части. Движение на месте регулируют сотрудники Госавтоинспекции.По данным онлайн-сервиса "Яндекс.пробки", в районе Куйбышевского рынка образовались пробки. Участки дорог со стороны проспектов Кирова и Победы окрашены в бордовый цвет, Киевская - в красный. Автомобилистам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Подземный коллапс в Симферополе – затоплен переход в центре города: фотоЧтобы снова не затопило: в Симферополе продолжают чистку ливневокВ Ялте "раскопали" затопленный подземный переход

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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