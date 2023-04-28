https://crimea.ria.ru/20230428/grazhdanina-belarusi-osudyat-v-sevastopole-za-smertelnoe-dtp-1128415970.html
Гражданина Беларуси осудят в Севастополе за смертельное ДТП
Гражданина Беларуси осудят в Севастополе за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Гражданина Беларуси осудят в Севастополе за смертельное ДТП
Дальнобойщика из Белоруссии осудят в Севастополе за массовое ДТП на трассе, в результате которого погиб человек. Подробностями инцидента поделились в Главном... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T11:45
2023-04-28T11:45
2023-04-28T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Дальнобойщика из Белоруссии осудят в Севастополе за массовое ДТП на трассе, в результате которого погиб человек. Подробностями инцидента поделились в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю и местной прокуратуре.Авария произошла 21 сентября 2022 года. Ее виновником стал 27-летний водитель грузовика. Из республики он вез пиломатериалы в Севастополь на "МАЗе" с полуприцепом. На опасном участке трассы Севастополь – Инкерман, разогнавшись больше допустимого, мужчина не справился с управлением и протаранил пять попутных автомобилей.Как установили следователи, у грузовика отказали тормоза из-за длительной эксплуатации без необходимых проверок. В прокуратуре уточнили, что машина, помимо технических неисправностей в тормозной системе, имела ряд других, что и спровоцировало бесконтрольное движение на протяженном крутом спуске на 275-м километре трассы у поселка Сахарная Головка.Расследование завершено. Прокуратура направила материалы уголовного дела в Балаклавский районный суд. Водителя обвиняют по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, что повлекло по неосторожности смерть человека. Свою вину мужчина признал в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК Две смерти, шесть пострадавших: на Кубани произошло массовое ДТП На мгновение потеряла сознание: в Крыму иномарка заехала под "КамАЗ"
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РИА Новости Крым
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Гражданина Беларуси осудят в Севастополе за смертельное ДТП
Житель Беларуси предстанет перед судом за смертельное ДТП на трассе в Севастополе
11:45 28.04.2023 (обновлено: 11:46 28.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Дальнобойщика из Белоруссии осудят в Севастополе за массовое ДТП на трассе, в результате которого погиб человек. Подробностями инцидента поделились в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю и местной прокуратуре.
Авария произошла 21 сентября 2022 года. Ее виновником стал 27-летний водитель грузовика. Из республики он вез пиломатериалы в Севастополь на "МАЗе" с полуприцепом. На опасном участке трассы Севастополь – Инкерман, разогнавшись больше допустимого, мужчина не справился с управлением и протаранил пять попутных автомобилей.
"В результате массового ДТП погиб 55-летний пассажир "ВАЗ 2108", который вместе с товарищами ехал также в Севастополь на строительные работы", – рассказали в Следкоме.
Как установили следователи, у грузовика отказали тормоза из-за длительной эксплуатации без необходимых проверок. В прокуратуре уточнили, что машина, помимо технических неисправностей в тормозной системе, имела ряд других, что и спровоцировало бесконтрольное движение на протяженном крутом спуске на 275-м километре трассы у поселка Сахарная Головка.
Расследование завершено. Прокуратура направила материалы уголовного дела в Балаклавский районный суд. Водителя обвиняют по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, что повлекло по неосторожности смерть человека. Свою вину мужчина признал в полном объеме.
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