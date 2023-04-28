https://crimea.ria.ru/20230428/grazhdanina-belarusi-osudyat-v-sevastopole-za-smertelnoe-dtp-1128415970.html

Гражданина Беларуси осудят в Севастополе за смертельное ДТП

Гражданина Беларуси осудят в Севастополе за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Гражданина Беларуси осудят в Севастополе за смертельное ДТП

Дальнобойщика из Белоруссии осудят в Севастополе за массовое ДТП на трассе, в результате которого погиб человек. Подробностями инцидента поделились в Главном... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T11:45

2023-04-28T11:45

2023-04-28T11:46

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

общество

крым

новости крыма

новости

крымский следком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Дальнобойщика из Белоруссии осудят в Севастополе за массовое ДТП на трассе, в результате которого погиб человек. Подробностями инцидента поделились в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю и местной прокуратуре.Авария произошла 21 сентября 2022 года. Ее виновником стал 27-летний водитель грузовика. Из республики он вез пиломатериалы в Севастополь на "МАЗе" с полуприцепом. На опасном участке трассы Севастополь – Инкерман, разогнавшись больше допустимого, мужчина не справился с управлением и протаранил пять попутных автомобилей.Как установили следователи, у грузовика отказали тормоза из-за длительной эксплуатации без необходимых проверок. В прокуратуре уточнили, что машина, помимо технических неисправностей в тормозной системе, имела ряд других, что и спровоцировало бесконтрольное движение на протяженном крутом спуске на 275-м километре трассы у поселка Сахарная Головка.Расследование завершено. Прокуратура направила материалы уголовного дела в Балаклавский районный суд. Водителя обвиняют по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, что повлекло по неосторожности смерть человека. Свою вину мужчина признал в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК Две смерти, шесть пострадавших: на Кубани произошло массовое ДТП На мгновение потеряла сознание: в Крыму иномарка заехала под "КамАЗ"

https://crimea.ria.ru/20220804/massovoe-dtp-pod-sevastopolem---podrobnosti-ot-sledkoma-1124068057.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, общество, крым, новости крыма, новости, крымский следком