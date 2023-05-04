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Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой
Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой
Шестеро детей и двое взрослых пострадали в столкновении легковушки и микроавтобуса на Южнобережном шоссе под Ялтой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Шестеро детей и двое взрослых пострадали в столкновении легковушки и микроавтобуса на Южнобережном шоссе под Ялтой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском МВД.Авария произошла в четверг на Южнобережном шоссе в районе поселка Краснокаменка. По данным прокуратуры Крыма, автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. К настоящему времени установлено, что микроавтобус принадлежит физическому лицу, обстоятельства осуществления перевозки детей выясняются.По данным МВД, дети были госпитализированы в Ялтинскую городскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе КрымаПодросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в КрымуВ Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб
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4.7
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Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой

В ДТП со школьным автобусом и иномаркой под Ялтой пострадали 6 детей и 2 взрослых

19:04 04.05.2023 (обновлено: 19:25 04.05.2023)
 
© МВД по Республике КрымНа трассе Симферополь - Ялты столкнулись микроавтобус и легковушка
На трассе Симферополь - Ялты столкнулись микроавтобус и легковушка
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Шестеро детей и двое взрослых пострадали в столкновении легковушки и микроавтобуса на Южнобережном шоссе под Ялтой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском МВД.
Авария произошла в четверг на Южнобережном шоссе в районе поселка Краснокаменка. По данным прокуратуры Крыма, автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. К настоящему времени установлено, что микроавтобус принадлежит физическому лицу, обстоятельства осуществления перевозки детей выясняются.

"В результате пострадали двое взрослых и ребенок 16-ти лет в автомобиле Hyundai, они доставлены в лечебное учреждение. В микроавтобусе находились водитель и семь детей в возрасте 13 и 14 лет. Пять из них получили повреждения различной степени тяжести", - уточнили в пресс-службе.

По данным МВД, дети были госпитализированы в Ялтинскую городскую больницу.
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