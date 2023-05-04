https://crimea.ria.ru/20230504/postradali-6-detey-podrobnosti-avarii-legkovushki-i-avtobusa-pod-yaltoy-1128541496.html

Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой

Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой

Шестеро детей и двое взрослых пострадали в столкновении легковушки и микроавтобуса на Южнобережном шоссе под Ялтой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T19:04

2023-05-04T19:04

2023-05-04T19:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Шестеро детей и двое взрослых пострадали в столкновении легковушки и микроавтобуса на Южнобережном шоссе под Ялтой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском МВД.Авария произошла в четверг на Южнобережном шоссе в районе поселка Краснокаменка. По данным прокуратуры Крыма, автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. К настоящему времени установлено, что микроавтобус принадлежит физическому лицу, обстоятельства осуществления перевозки детей выясняются.По данным МВД, дети были госпитализированы в Ялтинскую городскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе КрымаПодросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в КрымуВ Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб

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2023

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