https://crimea.ria.ru/20230504/postradali-6-detey-podrobnosti-avarii-legkovushki-i-avtobusa-pod-yaltoy-1128541496.html
Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой
Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой
Шестеро детей и двое взрослых пострадали в столкновении легковушки и микроавтобуса на Южнобережном шоссе под Ялтой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T19:04
2023-05-04T19:04
2023-05-04T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Шестеро детей и двое взрослых пострадали в столкновении легковушки и микроавтобуса на Южнобережном шоссе под Ялтой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском МВД.Авария произошла в четверг на Южнобережном шоссе в районе поселка Краснокаменка. По данным прокуратуры Крыма, автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. К настоящему времени установлено, что микроавтобус принадлежит физическому лицу, обстоятельства осуществления перевозки детей выясняются.По данным МВД, дети были госпитализированы в Ялтинскую городскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе КрымаПодросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в КрымуВ Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой
В ДТП со школьным автобусом и иномаркой под Ялтой пострадали 6 детей и 2 взрослых
19:04 04.05.2023 (обновлено: 19:25 04.05.2023)