https://crimea.ria.ru/20240504/chto-pokazhet-mirnyy-sammit-v-shveytsarii-1137034351.html
Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии
Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии
Так называемый мирный саммит в Швейцарии по Украине не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", при этом покажет, насколько... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T08:22
2024-05-04T08:22
2024-05-04T08:22
андрей никифоров
радио "спутник в крыму"
политика
швейцария
украина
мнения
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/05/1121332012_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_93a7b3e1a9f7687a960628f5f3b7e4ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Так называемый мирный саммит в Швейцарии по Украине не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", при этом покажет, насколько значительная часть стран симпатизирует РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По словам Никифорова, в подготовке так называемого мирного саммита в Швейцарии совершенно очевидны дипломатические усилия Украины, "и даже не столько ее, сколько коллективного Запада, желающего показать, что против России есть некий консенсус в мире".Действительно ли Россия такой изгой, каким хотят представить ее Киев, Вашингтон и Брюссель, конференция как раз и покажет, считает эксперт. Больше того: во многом ситуацию демонстрирует уже одна только подготовка к ней."Это "сходняк", и приличные люди в таком, конечно, не участвуют. Но есть рычаги для того, чтобы заставить в этом поучаствовать тех, кто еще не с нами. А это значительная часть таких, кто нам симпатизирует, при этом боится встать рядом. Поэтому они втихаря аплодируют России, но так, чтобы никто этого не заметил со стороны коллективного Запада", – поделился мнением Никифоров.Многие страны из числа тех, кто воздерживается принимать сторону коллективного Запада, продолжают "получать дополнительные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции", добавил он. "Она не пророссийская и не антизападная – она активно-нейтральная", – отметил политолог.Поэтому те, кто могут себе это позволить, будут на "мирной" конференции маневрировать, и большинство постарается никаких обязательств не брать, ограничившись "чем-то формально-общим". Саммит не станет дипломатическим прорывом для Украины и тем более для России. Что касается других государств, то никакого нового раздела на свой – чужой по его итогам не произойдет, уверен эксперт.При этом Швейцария, у которой сегодня особая роль, пытается играть на выбранной теме, как никто другой, что лишний раз доказывает страх Запада перед РФ, считает Никифоров:Но вдруг – маловероятно, так как России там действительно нечего так делать, заключил эксперт.Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал саммит в Швейцарии по вопросу разрешения конфликта на Украине большим блефом. Читайте также на РИА Новости Крым:Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии
швейцария
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/05/1121332012_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5eddd769493c776d8336077d774df45d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей никифоров, политика, швейцария, украина, мнения, новости, россия
Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии
Саммит в Швейцарии по Украине покажет истинное отношение многих стран к России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Так называемый мирный саммит в Швейцарии по Украине не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", при этом покажет, насколько значительная часть стран симпатизирует РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
По словам Никифорова, в подготовке так называемого мирного саммита в Швейцарии совершенно очевидны дипломатические усилия Украины, "и даже не столько ее, сколько коллективного Запада, желающего показать, что против России есть некий консенсус в мире".
"Сюда им необходимо "нагнать" как можно больше представителей различных стран, которые, может быть, Украину и на карте-то найти не смогут. Тем не менее хоть какого-то своего представителя чтобы они туда прислали. Затем этим будут размахивать, рассказывая о том, что Россия в изоляции", – сказал Никифоров.
Действительно ли Россия такой изгой, каким хотят представить ее Киев, Вашингтон и Брюссель, конференция как раз и покажет, считает эксперт. Больше того: во многом ситуацию демонстрирует уже одна только подготовка к ней.
"Это "сходняк", и приличные люди в таком, конечно, не участвуют. Но есть рычаги для того, чтобы заставить в этом поучаствовать тех, кто еще не с нами. А это значительная часть таких, кто нам симпатизирует, при этом боится встать рядом. Поэтому они втихаря аплодируют России, но так, чтобы никто этого не заметил со стороны коллективного Запада", – поделился мнением Никифоров.
Многие страны из числа тех, кто воздерживается принимать сторону коллективного Запада, продолжают "получать дополнительные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции", добавил он.
"Она не пророссийская и не антизападная – она активно-нейтральная", – отметил политолог.
Поэтому те, кто могут себе это позволить, будут на "мирной" конференции маневрировать, и большинство постарается никаких обязательств не брать, ограничившись "чем-то формально-общим". Саммит не станет дипломатическим прорывом для Украины и тем более для России. Что касается других государств, то никакого нового раздела на свой – чужой по его итогам не произойдет, уверен эксперт.
"Поскольку, с одной стороны, им необходимо вовремя спрыгнуть с подножки этого летящего в пропасть поезда коллективного Запада, а с другой, еще вроде бы не время, ведь он может в эту пропасть лететь годами, а то и десятилетиями", – заметил он.
При этом Швейцария, у которой сегодня особая роль, пытается играть на выбранной теме, как никто другой, что лишний раз доказывает страх Запада перед РФ, считает Никифоров:
"Двуличие. Ну хотят Россию пригласить – пусть пригласят, чего себя сдерживают? А что мы очевидно не хотим туда ехать – ну откажемся от этого приглашения. Нет, начинаются игры: "Мы бы хотели, но…" То есть боятся они приглашать Россию. А вдруг".
Но вдруг – маловероятно, так как России там действительно нечего так делать, заключил эксперт.
Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал саммит в Швейцарии по вопросу разрешения конфликта на Украине большим блефом
.
Читайте также на РИА Новости Крым: