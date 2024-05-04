Рейтинг@Mail.ru
Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240504/chto-pokazhet-mirnyy-sammit-v-shveytsarii-1137034351.html
Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии
Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии
Так называемый мирный саммит в Швейцарии по Украине не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", при этом покажет, насколько... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T08:22
2024-05-04T08:22
андрей никифоров
радио "спутник в крыму"
политика
швейцария
украина
мнения
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/05/1121332012_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_93a7b3e1a9f7687a960628f5f3b7e4ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Так называемый мирный саммит в Швейцарии по Украине не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", при этом покажет, насколько значительная часть стран симпатизирует РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По словам Никифорова, в подготовке так называемого мирного саммита в Швейцарии совершенно очевидны дипломатические усилия Украины, "и даже не столько ее, сколько коллективного Запада, желающего показать, что против России есть некий консенсус в мире".Действительно ли Россия такой изгой, каким хотят представить ее Киев, Вашингтон и Брюссель, конференция как раз и покажет, считает эксперт. Больше того: во многом ситуацию демонстрирует уже одна только подготовка к ней."Это "сходняк", и приличные люди в таком, конечно, не участвуют. Но есть рычаги для того, чтобы заставить в этом поучаствовать тех, кто еще не с нами. А это значительная часть таких, кто нам симпатизирует, при этом боится встать рядом. Поэтому они втихаря аплодируют России, но так, чтобы никто этого не заметил со стороны коллективного Запада", – поделился мнением Никифоров.Многие страны из числа тех, кто воздерживается принимать сторону коллективного Запада, продолжают "получать дополнительные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции", добавил он. "Она не пророссийская и не антизападная – она активно-нейтральная", – отметил политолог.Поэтому те, кто могут себе это позволить, будут на "мирной" конференции маневрировать, и большинство постарается никаких обязательств не брать, ограничившись "чем-то формально-общим". Саммит не станет дипломатическим прорывом для Украины и тем более для России. Что касается других государств, то никакого нового раздела на свой – чужой по его итогам не произойдет, уверен эксперт.При этом Швейцария, у которой сегодня особая роль, пытается играть на выбранной теме, как никто другой, что лишний раз доказывает страх Запада перед РФ, считает Никифоров:Но вдруг – маловероятно, так как России там действительно нечего так делать, заключил эксперт.Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал саммит в Швейцарии по вопросу разрешения конфликта на Украине большим блефом. Читайте также на РИА Новости Крым:Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии
швейцария
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/05/1121332012_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5eddd769493c776d8336077d774df45d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей никифоров, политика, швейцария, украина, мнения, новости, россия
Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии

Саммит в Швейцарии по Украине покажет истинное отношение многих стран к России

08:22 04.05.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Швейцарии во время подъема на церемонии награждения призеров соревнований по стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений среди женщин на XXXII Олимпийских играх в Токио
Флаг Швейцарии во время подъема на церемонии награждения призеров соревнований по стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений среди женщин на XXXII Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Так называемый мирный саммит в Швейцарии по Украине не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", при этом покажет, насколько значительная часть стран симпатизирует РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
По словам Никифорова, в подготовке так называемого мирного саммита в Швейцарии совершенно очевидны дипломатические усилия Украины, "и даже не столько ее, сколько коллективного Запада, желающего показать, что против России есть некий консенсус в мире".

"Сюда им необходимо "нагнать" как можно больше представителей различных стран, которые, может быть, Украину и на карте-то найти не смогут. Тем не менее хоть какого-то своего представителя чтобы они туда прислали. Затем этим будут размахивать, рассказывая о том, что Россия в изоляции", – сказал Никифоров.

Действительно ли Россия такой изгой, каким хотят представить ее Киев, Вашингтон и Брюссель, конференция как раз и покажет, считает эксперт. Больше того: во многом ситуацию демонстрирует уже одна только подготовка к ней.
"Это "сходняк", и приличные люди в таком, конечно, не участвуют. Но есть рычаги для того, чтобы заставить в этом поучаствовать тех, кто еще не с нами. А это значительная часть таких, кто нам симпатизирует, при этом боится встать рядом. Поэтому они втихаря аплодируют России, но так, чтобы никто этого не заметил со стороны коллективного Запада", – поделился мнением Никифоров.
Многие страны из числа тех, кто воздерживается принимать сторону коллективного Запада, продолжают "получать дополнительные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции", добавил он.
"Она не пророссийская и не антизападная – она активно-нейтральная", – отметил политолог.
Поэтому те, кто могут себе это позволить, будут на "мирной" конференции маневрировать, и большинство постарается никаких обязательств не брать, ограничившись "чем-то формально-общим". Саммит не станет дипломатическим прорывом для Украины и тем более для России. Что касается других государств, то никакого нового раздела на свой – чужой по его итогам не произойдет, уверен эксперт.
"Поскольку, с одной стороны, им необходимо вовремя спрыгнуть с подножки этого летящего в пропасть поезда коллективного Запада, а с другой, еще вроде бы не время, ведь он может в эту пропасть лететь годами, а то и десятилетиями", – заметил он.
При этом Швейцария, у которой сегодня особая роль, пытается играть на выбранной теме, как никто другой, что лишний раз доказывает страх Запада перед РФ, считает Никифоров:
"Двуличие. Ну хотят Россию пригласить – пусть пригласят, чего себя сдерживают? А что мы очевидно не хотим туда ехать – ну откажемся от этого приглашения. Нет, начинаются игры: "Мы бы хотели, но…" То есть боятся они приглашать Россию. А вдруг".
Но вдруг – маловероятно, так как России там действительно нечего так делать, заключил эксперт.
Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал саммит в Швейцарии по вопросу разрешения конфликта на Украине большим блефом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН
Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан
К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии
 
Радио "Спутник в Крыму"Андрей НикифоровПолитикаШвейцарияУкраинаМненияНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Сколько яиц можно съесть на Пасху – главный диетолог Минздрава РФ
08:22Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии
07:59В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи
07:34В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута
07:02В Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье
07:00Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS
00:01Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая
00:00Какой сегодня праздник: 4 мая
23:05Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных
22:59Главные новости Крыма: 3 мая
22:15Главное за день: 3 мая
21:41Эксперт оценил вероятность массированного удара ATACMS по Крымскому мосту
21:12Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму
21:01На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь
20:45Еще один дополнительный поезд поедет в Крым
20:38Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт
20:15Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке
20:03Крымский мост открыт
19:44Какая погода ждет крымчан на Пасху - прогноз от ФОБОС
19:35В Севастополе стреляют - власти назвали причину
Лента новостейМолния