https://crimea.ria.ru/20240504/chto-pokazhet-mirnyy-sammit-v-shveytsarii-1137034351.html

Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии

Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии

Так называемый мирный саммит в Швейцарии по Украине не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", при этом покажет, насколько... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T08:22

2024-05-04T08:22

2024-05-04T08:22

андрей никифоров

радио "спутник в крыму"

политика

швейцария

украина

мнения

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Так называемый мирный саммит в Швейцарии по Украине не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", при этом покажет, насколько значительная часть стран симпатизирует РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По словам Никифорова, в подготовке так называемого мирного саммита в Швейцарии совершенно очевидны дипломатические усилия Украины, "и даже не столько ее, сколько коллективного Запада, желающего показать, что против России есть некий консенсус в мире".Действительно ли Россия такой изгой, каким хотят представить ее Киев, Вашингтон и Брюссель, конференция как раз и покажет, считает эксперт. Больше того: во многом ситуацию демонстрирует уже одна только подготовка к ней."Это "сходняк", и приличные люди в таком, конечно, не участвуют. Но есть рычаги для того, чтобы заставить в этом поучаствовать тех, кто еще не с нами. А это значительная часть таких, кто нам симпатизирует, при этом боится встать рядом. Поэтому они втихаря аплодируют России, но так, чтобы никто этого не заметил со стороны коллективного Запада", – поделился мнением Никифоров.Многие страны из числа тех, кто воздерживается принимать сторону коллективного Запада, продолжают "получать дополнительные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции", добавил он. "Она не пророссийская и не антизападная – она активно-нейтральная", – отметил политолог.Поэтому те, кто могут себе это позволить, будут на "мирной" конференции маневрировать, и большинство постарается никаких обязательств не брать, ограничившись "чем-то формально-общим". Саммит не станет дипломатическим прорывом для Украины и тем более для России. Что касается других государств, то никакого нового раздела на свой – чужой по его итогам не произойдет, уверен эксперт.При этом Швейцария, у которой сегодня особая роль, пытается играть на выбранной теме, как никто другой, что лишний раз доказывает страх Запада перед РФ, считает Никифоров:Но вдруг – маловероятно, так как России там действительно нечего так делать, заключил эксперт.Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал саммит в Швейцарии по вопросу разрешения конфликта на Украине большим блефом. Читайте также на РИА Новости Крым:Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей никифоров, политика, швейцария, украина, мнения, новости, россия