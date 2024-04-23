https://crimea.ria.ru/20240423/ukrainskiy-konflikt-mozhet-zavershitsya-v-2025-godu--orban-1136777415.html

Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан

Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан

Украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования, заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T15:22

2024-04-23T15:22

2024-04-23T15:22

виктор орбан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook*.Орбан упрекнул Запад в продолжении накачивания Киева деньгами и оружием, а ЕС сравнил с картежником-неудачником – тот постоянно повышает ставки в надежде отыграться. Это может закончиться тем, что Европа может быть втянута в войну, подчеркнул политик.На прошлой неделе венгерский премьер-министр озвучил мнение, что Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину, и это утянет ее на дно. По словам Орбана, европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине. Они называют его "своей войной". Европа потратила на Украину около 100 миллиардов евро.Также премьер-министр Венгрии предположил, что войска западных стран могут оказаться на Украине уже через два-три месяца. По его словам, "самое тревожное – то, что два-три месяца назад было невозможно представить, потом становится повседневным событием".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в Европарламент изменят отношения России и ЗападаКакие потрясения ждут Европу летом 2024 – политологВо сколько Украина обойдется странам ЕС

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виктор орбан, мнения, россия, политика, в мире, венгрия, украина