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Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан
Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан
Украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования, заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T15:22
2024-04-23T15:22
виктор орбан
мнения
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политика
в мире
венгрия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook*.Орбан упрекнул Запад в продолжении накачивания Киева деньгами и оружием, а ЕС сравнил с картежником-неудачником – тот постоянно повышает ставки в надежде отыграться. Это может закончиться тем, что Европа может быть втянута в войну, подчеркнул политик.На прошлой неделе венгерский премьер-министр озвучил мнение, что Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину, и это утянет ее на дно. По словам Орбана, европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине. Они называют его "своей войной". Европа потратила на Украину около 100 миллиардов евро.Также премьер-министр Венгрии предположил, что войска западных стран могут оказаться на Украине уже через два-три месяца. По его словам, "самое тревожное – то, что два-три месяца назад было невозможно представить, потом становится повседневным событием".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в Европарламент изменят отношения России и ЗападаКакие потрясения ждут Европу летом 2024 – политологВо сколько Украина обойдется странам ЕС
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виктор орбан, мнения, россия, политика, в мире, венгрия, украина
Украинский конфликт может завершиться в 2025 году – Орбан

Завершение украинского конфликта в 2025 году спрогнозировал премьер Венгрии Виктор Орбан

15:22 23.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook*.

"В следующем году, на двух выборах, если все пройдет хорошо, и Бог поможет нам, настроенные на мир лидеры могут оказаться в авангарде в Европе и Америке, и тогда мы сможем завершить конфликт в конце года", – написал он.

Орбан упрекнул Запад в продолжении накачивания Киева деньгами и оружием, а ЕС сравнил с картежником-неудачником – тот постоянно повышает ставки в надежде отыграться. Это может закончиться тем, что Европа может быть втянута в войну, подчеркнул политик.
На прошлой неделе венгерский премьер-министр озвучил мнение, что Европа в шаге от того, чтобы отправить своих военных на Украину, и это утянет ее на дно. По словам Орбана, европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине. Они называют его "своей войной". Европа потратила на Украину около 100 миллиардов евро.
Также премьер-министр Венгрии предположил, что войска западных стран могут оказаться на Украине уже через два-три месяца. По его словам, "самое тревожное – то, что два-три месяца назад было невозможно представить, потом становится повседневным событием".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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