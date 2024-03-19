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Во сколько Украина обойдется странам ЕС - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Во сколько Украина обойдется странам ЕС
Во сколько Украина обойдется странам ЕС - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Во сколько Украина обойдется странам ЕС
В случае вступления Украины в ЕС другим членам Евросоюза придется в течение семи лет выплатить Киеву 186 миллиардов евро. Об этом пишет газета Politico,... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T11:03
2024-03-19T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В случае вступления Украины в ЕС другим членам Евросоюза придется в течение семи лет выплатить Киеву 186 миллиардов евро. Об этом пишет газета Politico, напоминая, что Украина станет самой большой страной в ЕС с одним из самых низких ВВП."Опустошенная войной Украина с населением почти 44 миллиона человек станет крупнейшей территорией в блоке. Учитывая население, Киев будет обладать значительным влиянием в Европейском парламенте и Совете ЕС. &lt;…&gt; При этом Украина, ставшая членом ЕС, будет иметь один из самых низких ВВП", - пишут аналитики газеты.Это создаст огромную финансовую нагрузку на другие страны Европы, поскольку в рамках политики сплочения ЕС средства из более богатых государств направляются в более бедные. Но бедная Украина по размеру территории превосходит большинство развитых стран Европы, и поэтому ее финансирование ляжет на бюджет Евросоюза тяжелым бременем.Учитывая эти причины, а также массовые протесты фермеров в своих странах, европейские политики предпочитают не обсуждать публично вопросы евроинтеграции Украины, отмечает издание. По крайней мере, до окончания выборов в Европарламент, которые пройдут в июне 2024 года."Это не то, что хотят услышать европейские фермеры, которые приедут в Брюссель на очередной раунд протестов во время встречи 27 глав правительств ЕС в этот четверг", - резюмируют авторы статьи.Ранее в ЕС приняли решение о выделении Украине транша в размере 50 миллиардов евро. Украина в перспективе может стать самым большим иждивенцем Европы, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, она не сможет вернуть Западу все долги, и на обслуживание кредитов будет просить все новые и новые суммы.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в СШАСенат США заблокировал законопроект о помощи Киеву
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украина, европейский союз (ес), европа, экономика, политика, новости, в мире
Во сколько Украина обойдется странам ЕС

Финансирование Украины ляжет на бюджет Евросоюза тяжелым бременем - Politico

11:03 19.03.2024
 
© Фото: Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
© Фото: Администрация Президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В случае вступления Украины в ЕС другим членам Евросоюза придется в течение семи лет выплатить Киеву 186 миллиардов евро. Об этом пишет газета Politico, напоминая, что Украина станет самой большой страной в ЕС с одним из самых низких ВВП.
"Опустошенная войной Украина с населением почти 44 миллиона человек станет крупнейшей территорией в блоке. Учитывая население, Киев будет обладать значительным влиянием в Европейском парламенте и Совете ЕС. <…> При этом Украина, ставшая членом ЕС, будет иметь один из самых низких ВВП", - пишут аналитики газеты.
Это создаст огромную финансовую нагрузку на другие страны Европы, поскольку в рамках политики сплочения ЕС средства из более богатых государств направляются в более бедные. Но бедная Украина по размеру территории превосходит большинство развитых стран Европы, и поэтому ее финансирование ляжет на бюджет Евросоюза тяжелым бременем.
"Согласно внутреннему документу Совета ЕС, принятому прошлой осенью, интеграция Украины в блок может означать около 186 миллиардов евро из средств ЕС, поступающих в страну в течение семи лет. Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС "придется платить больше и получать меньше", — ясно сказано в документе", - гoворится в статье.
Учитывая эти причины, а также массовые протесты фермеров в своих странах, европейские политики предпочитают не обсуждать публично вопросы евроинтеграции Украины, отмечает издание. По крайней мере, до окончания выборов в Европарламент, которые пройдут в июне 2024 года.
"Это не то, что хотят услышать европейские фермеры, которые приедут в Брюссель на очередной раунд протестов во время встречи 27 глав правительств ЕС в этот четверг", - резюмируют авторы статьи.
Ранее в ЕС приняли решение о выделении Украине транша в размере 50 миллиардов евро. Украина в перспективе может стать самым большим иждивенцем Европы, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, она не сможет вернуть Западу все долги, и на обслуживание кредитов будет просить все новые и новые суммы.
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