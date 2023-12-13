https://crimea.ria.ru/20231213/vozmozhnost-pomogat-ukraine-stremitelno-podkhodit-k-kontsu---bayden-1133501832.html

Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден

Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден

Без дополнительного финансирования США не смогут оказывать помощь Киеву, однако, пока есть такая возможность, поставки оружия продолжатся. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T06:55

2023-12-13T06:55

2023-12-13T07:09

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

украина

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владимир зеленский (президент украины)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Без дополнительного финансирования США не смогут оказывать помощь Киеву, однако, пока есть такая возможность, поставки оружия продолжатся. Об этом заявил президент Америки Джо Байден после встречи с лидером киевского режима Владимира Зеленского. пишет РИА Новости.Он также добавил, что в рамках одобренного нового пакета помощи США передадут Киеву боеприпасы для ПВО и артиллерии. При этом Байден пообещал Зеленскому, что ни он, ни американский народ не отвернутся от Украины и добавил, что обе партии в Конгрессе США по-прежнему поддерживают Киев, невзирая на мнение отдельных республиканцев.Байден снова уверял Зеленского и в том, что Украине в будущем станет членом НАТО. Правда, не стал отрицать, что для вступления в альянс Киеву необходимо будет получить поддержку всех членов организации и выполнить необходимые условия, а на это требуется время. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.Зеленский во вторник в Вашингтоне встречался с сенаторами и беседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.Джон Кирби в интервью CNN заявил, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в СШАСпасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в США

https://crimea.ria.ru/20231212/gorshok-pust-u-ssha-est-dengi-tolko-na-dve-nedeli-podderzhki-ukrainy-1133490752.html

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