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Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден
Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден
Без дополнительного финансирования США не смогут оказывать помощь Киеву, однако, пока есть такая возможность, поставки оружия продолжатся. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T06:55
2023-12-13T07:09
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
украина
в мире
владимир зеленский (президент украины)
поставки западного оружия украине
политика
деньги
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Без дополнительного финансирования США не смогут оказывать помощь Киеву, однако, пока есть такая возможность, поставки оружия продолжатся. Об этом заявил президент Америки Джо Байден после встречи с лидером киевского режима Владимира Зеленского. пишет РИА Новости.Он также добавил, что в рамках одобренного нового пакета помощи США передадут Киеву боеприпасы для ПВО и артиллерии. При этом Байден пообещал Зеленскому, что ни он, ни американский народ не отвернутся от Украины и добавил, что обе партии в Конгрессе США по-прежнему поддерживают Киев, невзирая на мнение отдельных республиканцев.Байден снова уверял Зеленского и в том, что Украине в будущем станет членом НАТО. Правда, не стал отрицать, что для вступления в альянс Киеву необходимо будет получить поддержку всех членов организации и выполнить необходимые условия, а на это требуется время. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.Зеленский во вторник в Вашингтоне встречался с сенаторами и беседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.Джон Кирби в интервью CNN заявил, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в СШАСпасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в США
https://crimea.ria.ru/20231212/gorshok-pust-u-ssha-est-dengi-tolko-na-dve-nedeli-podderzhki-ukrainy-1133490752.html
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, в мире, владимир зеленский (президент украины), поставки западного оружия украине, политика, деньги, новости
Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден

У США стремительно подходит к концу возможность финансировать Киев - Байден

06:55 13.12.2023 (обновлено: 07:09 13.12.2023)
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент Джо Байден встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским
Президент Джо Байден встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Без дополнительного финансирования США не смогут оказывать помощь Киеву, однако, пока есть такая возможность, поставки оружия продолжатся. Об этом заявил президент Америки Джо Байден после встречи с лидером киевского режима Владимира Зеленского. пишет РИА Новости.
"Продолжим поставлять Украине критическое оружие и оборудование так долго, как это возможно… Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Он также добавил, что в рамках одобренного нового пакета помощи США передадут Киеву боеприпасы для ПВО и артиллерии. При этом Байден пообещал Зеленскому, что ни он, ни американский народ не отвернутся от Украины и добавил, что обе партии в Конгрессе США по-прежнему поддерживают Киев, невзирая на мнение отдельных республиканцев.
Байден снова уверял Зеленского и в том, что Украине в будущем станет членом НАТО. Правда, не стал отрицать, что для вступления в альянс Киеву необходимо будет получить поддержку всех членов организации и выполнить необходимые условия, а на это требуется время.
Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.
Зеленский во вторник в Вашингтоне встречался с сенаторами и беседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.
Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.
Джон Кирби в интервью CNN заявил, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
Джон Кирби
Вчера, 17:10
"Горшок пуст": у США есть деньги только на две недели поддержки Украины
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