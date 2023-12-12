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"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США - РИА Новости Крым, 12.12.2023
"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон "шаромыжничать с протянутой рукой" и уговаривать своих хозяев не прекращать финансирование киевского РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T16:09
2023-12-12T16:09
мария захарова
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
сша
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон "шаромыжничать с протянутой рукой" и уговаривать своих хозяев не прекращать финансирование киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Есть у этой поездки и другая причина. Как пишут украинские Telegram-каналы, визит украинского лидера в Вашингтон стал необходимым для закрытия вопроса о передаче всех стратегических предприятий, недр и земли Украины в управление транснациональной корпорации Black Rock в обмен на ее содействие в получении Киевом нового масштабного пакета военной и финансовой помощи.Ранее администрация президента США сообщила, что Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Также в этот день президент Украины приглашен выступить перед Сенатом Конгресса. В то же время ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в СШАНовый генерал для Киева: США хотят изменить военную стратегию ВСУПочему Байден шантажирует Конгресс Украиной – Медведев
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Новости
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мария захарова, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, сша, владимир зеленский (президент украины)
"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США

Захарова: Зеленский отправился в США шаромыжничать с протянутой рукой

16:09 12.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон "шаромыжничать с протянутой рукой" и уговаривать своих хозяев не прекращать финансирование киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. Делается это с ведома президента США Байдена… На фоне ожесточенных дискуссий в Конгрессе США Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу, не прекращать щедрое спонсирование киевского режима, а по сути – уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах", – сказала дипломат на брифинге во вторник.

Есть у этой поездки и другая причина. Как пишут украинские Telegram-каналы, визит украинского лидера в Вашингтон стал необходимым для закрытия вопроса о передаче всех стратегических предприятий, недр и земли Украины в управление транснациональной корпорации Black Rock в обмен на ее содействие в получении Киевом нового масштабного пакета военной и финансовой помощи.

"Для чего это нужно Зеленскому? Так он же понимает, что ту Украину, которая была, не вернуть никогда, и заботится он исключительно о своем политическом, да и вообще выживании. Без американских денег это сделать просто невозможно", – подчеркнула Захарова.

Ранее администрация президента США сообщила, что Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Также в этот день президент Украины приглашен выступить перед Сенатом Конгресса. В то же время ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.
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Мария ЗахароваНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраинаСШАВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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