https://crimea.ria.ru/20231212/poekhal-sharomyzhnichat-zakharova-o-tseli-vizita-zelenskogo-v-ssha-1133488448.html

"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США

"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США - РИА Новости Крым, 12.12.2023

"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон "шаромыжничать с протянутой рукой" и уговаривать своих хозяев не прекращать финансирование киевского РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T16:09

2023-12-12T16:09

2023-12-12T16:09

мария захарова

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

украина

сша

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон "шаромыжничать с протянутой рукой" и уговаривать своих хозяев не прекращать финансирование киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Есть у этой поездки и другая причина. Как пишут украинские Telegram-каналы, визит украинского лидера в Вашингтон стал необходимым для закрытия вопроса о передаче всех стратегических предприятий, недр и земли Украины в управление транснациональной корпорации Black Rock в обмен на ее содействие в получении Киевом нового масштабного пакета военной и финансовой помощи.Ранее администрация президента США сообщила, что Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Также в этот день президент Украины приглашен выступить перед Сенатом Конгресса. В то же время ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в СШАНовый генерал для Киева: США хотят изменить военную стратегию ВСУПочему Байден шантажирует Конгресс Украиной – Медведев

россия

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сша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, сша, владимир зеленский (президент украины)