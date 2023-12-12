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Спасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в США - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Спасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в США
Спасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в США - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Спасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в США
Зеленский прибыл в США просить не помощи для Украины, а договориться о том, как спасти жизнь себе и близким, сохранив награбленное во время военного конфликта... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T14:02
2023-12-12T15:13
владимир зеленский (президент украины)
радио "спутник в крыму"
украина
мнения
сша
вадим колесниченко
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Вадим Колесниченко о цели визита Зеленского в США
Вадим Колесниченко о цели визита Зеленского в США
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Зеленский прибыл в США просить не помощи для Украины, а договориться о том, как спасти жизнь себе и близким, сохранив награбленное во время военного конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. По его словам, главная тема в Сенате США сегодня – голосование по началу импичмента Джо Байдену. Что касается финансирования Украины для продолжения на ее территории боевых действий с Россией, то этого вопроса "даже нет в повестке дня". А учитывая, что конфликт между республиканцами и демократами вокруг миграционной политики Штатов серьезно разросся, шансы на то, что его вообще рассмотрят до наступления нового года, стремятся к нулю, считает политолог. Учитывая, что в Евросоюзе история похожая – консенсуса, чтобы выделить деньги для Украины, здесь достигнуть не могут – цель поездки Зеленского к "хозяевам" в США может быть только одна, и судьбы Украины она не касается, считает политолог.Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что в условиях, когда Штаты отказываются от финансирования украинских военных программ в перспективе и перекладывают всю тяжесть этих расходов на плечи союзников, Киев не может рассчитывать на необходимую помощь в 2024 году, но это не значит, что Сенат США "окончательно похоронит идею финансирования военных расходов Украины". Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что все оружие, которое лидер киевского режима Владимир Зеленский сможет "выпросить" у Пентагона в ходе своего визита в США, будет перемолото российскими силами либо брошено украинскими боевиками на поле боя. Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для УкраиныУкраине нужно готовиться к плохим новостям - СтолтенбергУкраина в смертельной опасности: жена Зеленского назвала виновных
https://crimea.ria.ru/20231205/chem-zakonchitsya-protivostoyanie-zelenskogo-i-zaluzhnogo--mnenie-azarova-1133315194.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, мнения, сша, вадим колесниченко, поставки западного оружия украине
Спасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в США

Зеленский приехал в США просить спасти его жизнь и награбленное – эксперт

14:02 12.12.2023 (обновлено: 15:13 12.12.2023)
 
© AP Photo Stephanie ScarbroughПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo Stephanie Scarbrough
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Зеленский прибыл в США просить не помощи для Украины, а договориться о том, как спасти жизнь себе и близким, сохранив награбленное во время военного конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Вадим Колесниченко о цели визита Зеленского в США
14:02
По его словам, главная тема в Сенате США сегодня – голосование по началу импичмента Джо Байдену. Что касается финансирования Украины для продолжения на ее территории боевых действий с Россией, то этого вопроса "даже нет в повестке дня". А учитывая, что конфликт между республиканцами и демократами вокруг миграционной политики Штатов серьезно разросся, шансы на то, что его вообще рассмотрят до наступления нового года, стремятся к нулю, считает политолог.

"Сложное большинство, которое сегодня там формируется, говорит о том, что минимальны шансы, что до пятницы, 15 декабря, когда все уйдут в отпуск, на рождественские каникулы, вопрос будет проголосован. Пентагон, предваряя это, бодро заявляет, что они найдут способы "решить вопросы финансирования Украины до завершения этого года". Политические решения можно принимать любые, заявления делать любые, но еще раз: есть такое понятие, как процедура. И не может правительство и оборонное ведомство выделить какие-либо деньги без того, чтобы за это проголосовали законодательные органы собственного государства", – сказал Колесниченко.

Учитывая, что в Евросоюзе история похожая – консенсуса, чтобы выделить деньги для Украины, здесь достигнуть не могут – цель поездки Зеленского к "хозяевам" в США может быть только одна, и судьбы Украины она не касается, считает политолог.

"Роль Зеленского, конечно, неблаговидная, печальная судьба его всем уже очевидна. И его поездка в США в основном продиктована совершенно другим: он ищет возможность спасти свою жизнь и жизнь своих близких. И самое главное – того, что он успел награбить. Другого пути у Зеленского нет и не будет", – заключил эксперт.

Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что в условиях, когда Штаты отказываются от финансирования украинских военных программ в перспективе и перекладывают всю тяжесть этих расходов на плечи союзников, Киев не может рассчитывать на необходимую помощь в 2024 году, но это не значит, что Сенат США "окончательно похоронит идею финансирования военных расходов Украины".
Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что все оружие, которое лидер киевского режима Владимир Зеленский сможет "выпросить" у Пентагона в ходе своего визита в США, будет перемолото российскими силами либо брошено украинскими боевиками на поле боя.
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