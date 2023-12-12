https://crimea.ria.ru/20231212/spasti-zhizn-i-nagrablennoe-zachem-zelenskiy-na-samom-dele-poletel-v-ssha-1133481886.html

Спасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в США

Спасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в США - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Спасти жизнь и награбленное: зачем Зеленский на самом деле полетел в США

Зеленский прибыл в США просить не помощи для Украины, а договориться о том, как спасти жизнь себе и близким, сохранив награбленное во время военного конфликта... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T14:02

2023-12-12T14:02

2023-12-12T15:13

владимир зеленский (президент украины)

радио "спутник в крыму"

украина

мнения

сша

вадим колесниченко

поставки западного оружия украине

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Вадим Колесниченко о цели визита Зеленского в США Вадим Колесниченко о цели визита Зеленского в США audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Зеленский прибыл в США просить не помощи для Украины, а договориться о том, как спасти жизнь себе и близким, сохранив награбленное во время военного конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. По его словам, главная тема в Сенате США сегодня – голосование по началу импичмента Джо Байдену. Что касается финансирования Украины для продолжения на ее территории боевых действий с Россией, то этого вопроса "даже нет в повестке дня". А учитывая, что конфликт между республиканцами и демократами вокруг миграционной политики Штатов серьезно разросся, шансы на то, что его вообще рассмотрят до наступления нового года, стремятся к нулю, считает политолог. Учитывая, что в Евросоюзе история похожая – консенсуса, чтобы выделить деньги для Украины, здесь достигнуть не могут – цель поездки Зеленского к "хозяевам" в США может быть только одна, и судьбы Украины она не касается, считает политолог.Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что в условиях, когда Штаты отказываются от финансирования украинских военных программ в перспективе и перекладывают всю тяжесть этих расходов на плечи союзников, Киев не может рассчитывать на необходимую помощь в 2024 году, но это не значит, что Сенат США "окончательно похоронит идею финансирования военных расходов Украины". Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что все оружие, которое лидер киевского режима Владимир Зеленский сможет "выпросить" у Пентагона в ходе своего визита в США, будет перемолото российскими силами либо брошено украинскими боевиками на поле боя. Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для УкраиныУкраине нужно готовиться к плохим новостям - СтолтенбергУкраина в смертельной опасности: жена Зеленского назвала виновных

https://crimea.ria.ru/20231205/chem-zakonchitsya-protivostoyanie-zelenskogo-i-zaluzhnogo--mnenie-azarova-1133315194.html

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, мнения, сша, вадим колесниченко, поставки западного оружия украине