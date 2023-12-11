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Разговор Зеленского и Орбана в Аргентине: пустит ли Венгрия Украину в ЕС - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Разговор Зеленского и Орбана в Аргентине: пустит ли Венгрия Украину в ЕС
Разговор Зеленского и Орбана в Аргентине: пустит ли Венгрия Украину в ЕС - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Разговор Зеленского и Орбана в Аргентине: пустит ли Венгрия Украину в ЕС
Целью визита лидера киевского режима Владимира Зеленского в Аргентину была встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Он рассчитывал убедить его поддержать... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T14:28
2023-12-11T14:28
владимир зеленский (президент украины)
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим петров
политика
украина
виктор орбан
венгрия
европейский союз
аргентина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Целью визита лидера киевского режима Владимира Зеленского в Аргентину была встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Он рассчитывал убедить его поддержать вступление Украины в ЕС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Владимир Зеленский принял участие в инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Во время церемонии ему удалось пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который называет Украину "одной из самых коррумпированных стран мира", выступает против начала переговоров о вступлении ее в Евросоюз и называет ложью отчет Еврокомиссии о выполнении Киевом четырех из семи предварительных условий для вступления в ЕС.По словам Петрова, сама по себе цель поездки Зеленского в Аргентину была бы мало объяснима, если бы не Орбан, которого лидер киевского режима желал там "поймать"."Конечно, нужно что-то рассказать населению страны – о том, с кем встречался и какие результаты были достигнуты на предварительном уровне. Единственное, что можно считать, действительно состоялось – переговоры с Орбаном", – сказал Петров.Но результата эта короткая беседа все равно не даст, уверен политолог.Он также отметил, что лидер киевского режима у всех просит одного и того же: поддержки в деле вступления Украины в ЕС и НАТО, но "ни то, ни другое Зеленскому не светит, как, пожалуй, и все остальное".По мнению политолога, в условиях, когда США отказываются от финансирования украинских военных программ в перспективе и перекладывают всю тяжесть этих расходов на плечи союзников, Украина не может рассчитывать на необходимую ей помощь в 2024 году. Это не значит, однако, что Сенат США окончательно похоронит идею финансирования военных расходов Украины, считает он."Я полагаю, что в ближайшем будущем, не до Нового года, скорее всего, но после него, сработают определенные рычаги, механизмы и какую-то сумму Зеленскому все равно отвалят. Не 60 миллиардов, которые предусматривались первоначальным планом Байдена, но где-то на уровне Израиля – 10-11-12 миллиардов он сможет получить. Это если благополучно сойдутся все звезды и, в частности, конгрессмены, республиканцы и демократы пойдут на мировую", – полагает Петров.Но эта помощь может стать последней в следующем году, считает он."Если в первом полугодии следующего года никаких результатов (у ВСУ - ред.) достигнуто не будет, я думаю, что к лету ситуация вокруг Зеленского в частности и Украины в целом прояснится настолько, что нужно будет принимать какие-то радикальные решения", – заключил эксперт.Глава минобороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Украина на 2024 год готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые могут заставить Россию уйти из Крыма.Как отметил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, в заявленных Умеровым "наработках" нет ничего такого, о чем уже не говорилось и о чем не знают Вооруженные силы России. Не в пользу ВСУ и то, что "человеческие ресурсы Украины к осени 2024 года закончатся". Также на успех российской армии "работают" новые правительства в ряде западных стран, где постепенно угасает интерес к Украине и возобновляется заинтересованность людей к положению дел в собственных странах.Читайте также на РИА Новости Крым:Шоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому Хамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены Зеленского Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной На Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр
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владимир зеленский (президент украины), мнения, вадим петров, политика, украина, виктор орбан, венгрия, европейский союз, аргентина
Разговор Зеленского и Орбана в Аргентине: пустит ли Венгрия Украину в ЕС

Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС - мнение

14:28 11.12.2023
 
© AFP 2023 / ALEJANDRO PAGNIПрезидент Украины Владимир Зеленский (слева) беседует с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (справа)
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) беседует с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (справа) - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AFP 2023 / ALEJANDRO PAGNI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Целью визита лидера киевского режима Владимира Зеленского в Аргентину была встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Он рассчитывал убедить его поддержать вступление Украины в ЕС. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Владимир Зеленский принял участие в инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Во время церемонии ему удалось пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который называет Украину "одной из самых коррумпированных стран мира", выступает против начала переговоров о вступлении ее в Евросоюз и называет ложью отчет Еврокомиссии о выполнении Киевом четырех из семи предварительных условий для вступления в ЕС.
По словам Петрова, сама по себе цель поездки Зеленского в Аргентину была бы мало объяснима, если бы не Орбан, которого лидер киевского режима желал там "поймать".
"Конечно, нужно что-то рассказать населению страны – о том, с кем встречался и какие результаты были достигнуты на предварительном уровне. Единственное, что можно считать, действительно состоялось – переговоры с Орбаном", – сказал Петров.
Но результата эта короткая беседа все равно не даст, уверен политолог.

"Проверить не удастся, что именно говорил Орбан Зеленскому. О чем просил его Зеленский, без труда можно догадаться, и вряд ли Орбан пойдет навстречу… и согласится на присутствие Украины в Евросоюзе, поскольку это тот вопрос, который неоднократно получал негативные отзывы целого ряда европейских лидеров и, в первую очередь, Орбана. Поэтому, я не думаю, что в ближайшем обозримом будущем, тем более с перспективами, которые сейчас рисуются перед Украиной, этот визит позволит приблизить вступление Украины в ЕС", – сказал Петров.

Он также отметил, что лидер киевского режима у всех просит одного и того же: поддержки в деле вступления Украины в ЕС и НАТО, но "ни то, ни другое Зеленскому не светит, как, пожалуй, и все остальное".
По мнению политолога, в условиях, когда США отказываются от финансирования украинских военных программ в перспективе и перекладывают всю тяжесть этих расходов на плечи союзников, Украина не может рассчитывать на необходимую ей помощь в 2024 году. Это не значит, однако, что Сенат США окончательно похоронит идею финансирования военных расходов Украины, считает он.
"Я полагаю, что в ближайшем будущем, не до Нового года, скорее всего, но после него, сработают определенные рычаги, механизмы и какую-то сумму Зеленскому все равно отвалят. Не 60 миллиардов, которые предусматривались первоначальным планом Байдена, но где-то на уровне Израиля – 10-11-12 миллиардов он сможет получить. Это если благополучно сойдутся все звезды и, в частности, конгрессмены, республиканцы и демократы пойдут на мировую", – полагает Петров.
Но эта помощь может стать последней в следующем году, считает он.
"Если в первом полугодии следующего года никаких результатов (у ВСУ - ред.) достигнуто не будет, я думаю, что к лету ситуация вокруг Зеленского в частности и Украины в целом прояснится настолько, что нужно будет принимать какие-то радикальные решения", – заключил эксперт.
Глава минобороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Украина на 2024 год готовит "наработки" в своей военной стратегии, которые могут заставить Россию уйти из Крыма.
Как отметил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, в заявленных Умеровым "наработках" нет ничего такого, о чем уже не говорилось и о чем не знают Вооруженные силы России. Не в пользу ВСУ и то, что "человеческие ресурсы Украины к осени 2024 года закончатся". Также на успех российской армии "работают" новые правительства в ряде западных стран, где постепенно угасает интерес к Украине и возобновляется заинтересованность людей к положению дел в собственных странах.
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