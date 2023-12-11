https://crimea.ria.ru/20231211/khamstvo-i-nesbyvshiesya-obeschaniya-nazvany-prichiny-zameny-zelenskogo-1133453056.html
Хамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены Зеленского
Хамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены Зеленского - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Хамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены Зеленского
Высокопоставленные официальные лица главных западных стран все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского, среди причин называются хамство с... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T10:55
2023-12-11T10:55
2023-12-11T10:58
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
россия
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сша
европейский союз
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Высокопоставленные официальные лица главных западных стран все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского, среди причин называются хамство с партнерами и несбывшиеся обещания победить Россию на поле боя. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки РФ пишет РИА Новости."Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что в Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Зеленского", - говорится в сообщении.Зеленский далеко зашелДля такого шага у Запада есть сразу несколько причин, отметили в СВР.Кроме того, западные кураторы Киева полагают, что президент Украины "слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца"."В случае необходимости он не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного "замораживания" конфликта и спасения русофобского киевского режима", - отметили в спецслужбе.Неизбежное будущее киевского режимаГлава Службы внешней разведки РФ выразил уверенность, что киевский режим окажется брошен своими западными кураторами."Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете, неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами", - сказал Нарышкин.И добавил, что в Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом. Причем произойти это может тогда, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала условия мира между Россией и УкраинойУкраина в смертельной опасности: жена Зеленского назвала виновныхУкраина проигрывает не только на поле боя - аналитики
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, украина, владимир зеленский (президент украины), сша, европейский союз, политика, новости
Хамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены Зеленского
Запад все чаще обсуждает необходимость заменить Зеленского – СВР
10:55 11.12.2023 (обновлено: 10:58 11.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Высокопоставленные официальные лица главных западных стран все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского, среди причин называются хамство с партнерами и несбывшиеся обещания победить Россию на поле боя. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки РФ пишет РИА Новости.
"Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что в Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Зеленского", - говорится в сообщении.
Зеленский далеко зашел
Для такого шага у Запада есть сразу несколько причин, отметили в СВР.
"Среди них называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное - это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, западные кураторы Киева полагают, что президент Украины "слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца".
"В случае необходимости он не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного "замораживания" конфликта и спасения русофобского киевского режима", - отметили в спецслужбе.
Неизбежное будущее киевского режима
Глава Службы внешней разведки РФ выразил уверенность, что киевский режим окажется брошен своими западными кураторами.
"Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете, неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами", - сказал Нарышкин.
И добавил, что в Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом. Причем произойти это может тогда, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал.
"По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль "украинского Пилсудского", на десятилетия создав прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал", - подытожили в СВР.
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