https://crimea.ria.ru/20231211/khamstvo-i-nesbyvshiesya-obeschaniya-nazvany-prichiny-zameny-zelenskogo-1133453056.html

Хамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены Зеленского

Хамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены Зеленского - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Хамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены Зеленского

Высокопоставленные официальные лица главных западных стран все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского, среди причин называются хамство с... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T10:55

2023-12-11T10:55

2023-12-11T10:58

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

россия

украина

владимир зеленский (президент украины)

сша

европейский союз

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Высокопоставленные официальные лица главных западных стран все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского, среди причин называются хамство с партнерами и несбывшиеся обещания победить Россию на поле боя. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки РФ пишет РИА Новости."Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что в Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Зеленского", - говорится в сообщении.Зеленский далеко зашелДля такого шага у Запада есть сразу несколько причин, отметили в СВР.Кроме того, западные кураторы Киева полагают, что президент Украины "слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца"."В случае необходимости он не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного "замораживания" конфликта и спасения русофобского киевского режима", - отметили в спецслужбе.Неизбежное будущее киевского режимаГлава Службы внешней разведки РФ выразил уверенность, что киевский режим окажется брошен своими западными кураторами."Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете, неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами", - сказал Нарышкин.И добавил, что в Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом. Причем произойти это может тогда, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала условия мира между Россией и УкраинойУкраина в смертельной опасности: жена Зеленского назвала виновныхУкраина проигрывает не только на поле боя - аналитики

https://crimea.ria.ru/20231205/chem-zakonchitsya-protivostoyanie-zelenskogo-i-zaluzhnogo--mnenie-azarova-1133315194.html

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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, украина, владимир зеленский (президент украины), сша, европейский союз, политика, новости