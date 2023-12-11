https://crimea.ria.ru/20231211/na-ukraine-zabili-trevogu-iz-za-forsirovaniya-dnepra-1133447199.html

На Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр

На Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 11.12.2023

На Украине требуют срочно сворачивать попытки ВСУ форсировать Днепр

Военное командование Украины совершает преступление, когда отправляет войска форсировать Днепр. Об этом пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T08:37

2023-12-11T08:37

2023-12-11T08:39

украина

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

херсонская область

днепр

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Военное командование Украины совершает преступление, когда отправляет войска форсировать Днепр. Об этом пишут украинские СМИ.Так, в своей авторской колонке обозреватель одной из одесских газет указал, что солдаты вынуждены переправляться через реку на "подручных средствах", в результате многие гибнут в пути. Тех, кто добрался на берег, ликвидируют российские военные. Также автор уточняет, что ВСУ не вывозят с днепровских берегов своих раненых, "людей просто постоянно бросают за реку".По мнению украинского обозревателя, о прорыве ВСУ не может быть и речи, поскольку все силы уходят на форсирование. Генштаб ВСУ избрал заведомо провальный стиль ведения боя, уверен он.Ранее Минобороны России показали кадры уничтожения барражирующими боеприпасами "Ланцет" украинского десанта на правом берегу Днепра в Херсонской области.О том, что Украина находится в критическом состоянии и ситуация может усугубиться из-за скудной помощи со стороны коллективного Запада, заявил генсек НАТО Йенс Стотенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.В свою очередь, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, США больше не заинтересованы в победе Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотниковЗапад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтожены

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херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, херсонская область, днепр, мнения