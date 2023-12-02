"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр
Российские ВДВ "Ланцетом" уничтожили украинский десант на правом берегу Днепра
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Минобороны России показали кадры уничтожения барражирующими боеприпасами "Ланцет" украинского десанта на правом берегу Днепра в Херсонской области. Видео опубликовано на сайте оборонного ведомства.
"В Херсонской области расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки и высадки. Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых осуществляется расчетами беспилотной авиации "крылатой пехоты", - сказано в сообщении.
Операторы "Ланцетов" уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, значительное количество боевиков и другие материальные средства ВСУ.
Кроме того, на Артемовском направлении подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск РФ нанесли массированный удар по наблюдательным пунктам противника.
"Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населенных пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление пехоты противника в лесопосадке, расчеты FPV-дронов умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни", - рассказали в оборонном ведомстве.
За минувшие сутки подразделения российской армии поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, уничтожили в зоне спецоперации более шестисот украинских боевиков, системами ПВО сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
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