https://crimea.ria.ru/20231202/lantset-protiv-desanta-vsu-razbity-pri-popytke-forsirovat-dnepr-1133258891.html

"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр

"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 02.12.2023

"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр

В Минобороны России показали кадры уничтожения барражирующими боеприпасами "Ланцет" украинского десанта на правом берегу Днепра в Херсонской области. Видео... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T10:06

2023-12-02T10:06

2023-12-02T10:06

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Минобороны России показали кадры уничтожения барражирующими боеприпасами "Ланцет" украинского десанта на правом берегу Днепра в Херсонской области. Видео опубликовано на сайте оборонного ведомства.Операторы "Ланцетов" уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, значительное количество боевиков и другие материальные средства ВСУ.Кроме того, на Артемовском направлении подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск РФ нанесли массированный удар по наблюдательным пунктам противника. "Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населенных пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление пехоты противника в лесопосадке, расчеты FPV-дронов умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни", - рассказали в оборонном ведомстве.За минувшие сутки подразделения российской армии поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, уничтожили в зоне спецоперации более шестисот украинских боевиков, системами ПВО сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУАрмия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУРоссийские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО

херсонская область

артемовск

донецкая народная республика (днр)

днепр

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, херсонская область, артемовск, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, днепр, потери всу , вооруженные силы россии