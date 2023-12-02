Рейтинг@Mail.ru
"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231202/lantset-protiv-desanta-vsu-razbity-pri-popytke-forsirovat-dnepr-1133258891.html
"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр
"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 02.12.2023
"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр
В Минобороны России показали кадры уничтожения барражирующими боеприпасами "Ланцет" украинского десанта на правом берегу Днепра в Херсонской области. Видео... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T10:06
2023-12-02T10:06
новости сво
министерство обороны рф
херсонская область
артемовск
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
днепр
потери всу
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132875436_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d832c92a2a4aeb2c435f68b3e4f7b65.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Минобороны России показали кадры уничтожения барражирующими боеприпасами "Ланцет" украинского десанта на правом берегу Днепра в Херсонской области. Видео опубликовано на сайте оборонного ведомства.Операторы "Ланцетов" уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, значительное количество боевиков и другие материальные средства ВСУ.Кроме того, на Артемовском направлении подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск РФ нанесли массированный удар по наблюдательным пунктам противника. "Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населенных пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление пехоты противника в лесопосадке, расчеты FPV-дронов умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни", - рассказали в оборонном ведомстве.За минувшие сутки подразделения российской армии поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, уничтожили в зоне спецоперации более шестисот украинских боевиков, системами ПВО сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУАрмия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУРоссийские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО
херсонская область
артемовск
донецкая народная республика (днр)
днепр
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132875436_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_d6bd4ca91de461482d888830367045dd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, херсонская область, артемовск, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, днепр, потери всу , вооруженные силы россии
"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр

Российские ВДВ "Ланцетом" уничтожили украинский десант на правом берегу Днепра

10:06 02.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
Боевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Минобороны России показали кадры уничтожения барражирующими боеприпасами "Ланцет" украинского десанта на правом берегу Днепра в Херсонской области. Видео опубликовано на сайте оборонного ведомства.
"В Херсонской области расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки и высадки. Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых осуществляется расчетами беспилотной авиации "крылатой пехоты", - сказано в сообщении.
Операторы "Ланцетов" уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, значительное количество боевиков и другие материальные средства ВСУ.
Кроме того, на Артемовском направлении подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск РФ нанесли массированный удар по наблюдательным пунктам противника.
"Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населенных пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление пехоты противника в лесопосадке, расчеты FPV-дронов умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни", - рассказали в оборонном ведомстве.
За минувшие сутки подразделения российской армии поразили Центр подготовки беспилотников ВСУ в Запорожской области, уничтожили в зоне спецоперации более шестисот украинских боевиков, системами ПВО сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ
Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО
 
Новости СВОМинистерство обороны РФХерсонская областьАртемовскДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеДнепрПотери ВСУВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:06Боевики ВСУ выпустили по Алешкам более 20 снарядов
10:39Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтожено
10:06"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр
09:44Сколько домов в Крыму освободили от воды после шторма
09:19Ветер и волны в проливе: как работает Керченская переправа в субботу
09:03Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
08:48В центре Симферополя на выходных перекроют улицу
08:13Новый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительство
07:38"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяц
07:10После урагана в Севастополе пройдет большой субботник
00:01Ветрено и до +17: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 2 декабря
22:57Главное за день: 1 декабря
22:42Главные новости Крыма: 1 декабря
22:21Рассылки-фейки от ЦИПСо атакуют крымские чаты
22:00Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призыва
21:43Земля в Крыму на 26 млн попала в частные руки по поддельным документам
21:31В Инкермане в субботу не будет света: список адресов
21:01Проезд по Крымскому мосту: данные на вечер пятницы
20:38Эксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму
Лента новостейМолния