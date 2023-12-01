https://crimea.ria.ru/20231201/rossiyskie-voennye-oboruduyut-sem-poligonov-v-zone-svo-1133241543.html

Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО

Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО

Минобороны России оборудует в зоне специальной военной операции для нужд военнослужащих семь полигонов, по двум из них работы уже завершены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T13:16

2023-12-01T13:16

2023-12-01T13:16

сергей шойгу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новые регионы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Минобороны России оборудует в зоне специальной военной операции для нужд военнослужащих семь полигонов, по двум из них работы уже завершены. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Шойгу.По словам Шойгу, с личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы.Глава Минобороны добавил, что в новых субъектах РФ сформированы восемь военных автоинспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачийКак проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"Минобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории Крыма

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, армия и флот