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Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО
Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО
Минобороны России оборудует в зоне специальной военной операции для нужд военнослужащих семь полигонов, по двум из них работы уже завершены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T13:16
2023-12-01T13:16
2023-12-01T13:16
сергей шойгу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Минобороны России оборудует в зоне специальной военной операции для нужд военнослужащих семь полигонов, по двум из них работы уже завершены. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Шойгу.По словам Шойгу, с личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы.Глава Минобороны добавил, что в новых субъектах РФ сформированы восемь военных автоинспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачийКак проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"Минобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории Крыма
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сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, армия и флот
Российские военные оборудуют семь полигонов в зоне СВО
Шойгу: в зоне СВО будут оборудованы семь полигонов для нужд российских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Минобороны России оборудует в зоне специальной военной операции для нужд военнослужащих семь полигонов, по двум из них работы уже завершены. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Шойгу.
"В 2024 году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации. В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме", - сказал министр на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
По словам Шойгу, с личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы.
Глава Минобороны добавил, что в новых субъектах РФ сформированы восемь военных автоинспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации.
"В целях обеспечения безопасного передвижения автомобильного транспорта военная полиция осуществила более 25 тысяч сопровождений воинских колонн, из них 40% – в зоне специальной военной операции. На дорогах общего пользования проверено порядка 500 тысяч транспортных средств. Это позволило выявить более 73 тысяч нарушений. В новых субъектах России сформированы восемь военных автомобильных инспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации", - сказал Шойгу.
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