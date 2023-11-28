https://crimea.ria.ru/20231128/kak-prokhodyat-ucheniya-raschetov-beregovogo-raketnogo-kompleksa-bastion-1133135651.html
Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"
Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион" - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"
Береговой ракетный комплекс "Бастион" способен наносить высокоточные удары большой дальности по морским целям противника. С его помощью военнослужащие... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T11:36
2023-11-28T11:36
2023-11-28T11:30
министерство обороны рф
видео
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
воздушно-космический силы (вкс)
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Береговой ракетный комплекс "Бастион" способен наносить высокоточные удары большой дальности по морским целям противника. С его помощью военнослужащие Черноморского флота России неоднократно поражали аэродромы, станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационные станции, склады с вооружением и горюче-смазочными материалами ВСУ.Ракетчики ежедневно совершенствуют тактическую и специальную подготовку с выходом боевых машин на стартовые позиции. Военные отрабатывают действия по сигналу стартовых батарей к бою, тренируются наносить удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота. Как проходят учения – в видео Минобороны РФ.Ранее эксперты американского журнала Military Watch Magazine заявили, что Россия имеет самые мощные в мире и уникальные загоризонтные ракеты 40Н6.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – ШойгуАрмия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУПункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, видео, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), воздушно-космический силы (вкс), учения, видео
Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"
В Минобороны показали редкие кадры учений ракетчиков комплекса "Бастион"