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Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион" - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"
Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион" - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"
Береговой ракетный комплекс "Бастион" способен наносить высокоточные удары большой дальности по морским целям противника. С его помощью военнослужащие... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T11:36
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министерство обороны рф
видео
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
воздушно-космический силы (вкс)
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Береговой ракетный комплекс "Бастион" способен наносить высокоточные удары большой дальности по морским целям противника. С его помощью военнослужащие Черноморского флота России неоднократно поражали аэродромы, станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационные станции, склады с вооружением и горюче-смазочными материалами ВСУ.Ракетчики ежедневно совершенствуют тактическую и специальную подготовку с выходом боевых машин на стартовые позиции. Военные отрабатывают действия по сигналу стартовых батарей к бою, тренируются наносить удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота. Как проходят учения – в видео Минобороны РФ.Ранее эксперты американского журнала Military Watch Magazine заявили, что Россия имеет самые мощные в мире и уникальные загоризонтные ракеты 40Н6.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – ШойгуАрмия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУПункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
министерство обороны рф, видео, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), воздушно-космический силы (вкс), учения, видео
Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"

В Минобороны показали редкие кадры учений ракетчиков комплекса "Бастион"

11:36 28.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Береговой ракетный комплекс "Бастион" способен наносить высокоточные удары большой дальности по морским целям противника. С его помощью военнослужащие Черноморского флота России неоднократно поражали аэродромы, станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационные станции, склады с вооружением и горюче-смазочными материалами ВСУ.
Ракетчики ежедневно совершенствуют тактическую и специальную подготовку с выходом боевых машин на стартовые позиции. Военные отрабатывают действия по сигналу стартовых батарей к бою, тренируются наносить удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота. Как проходят учения – в видео Минобороны РФ.
Ранее эксперты американского журнала Military Watch Magazine заявили, что Россия имеет самые мощные в мире и уникальные загоризонтные ракеты 40Н6.
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Министерство обороны РФВидеоАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Воздушно-космический силы (ВКС)Учения
 
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