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Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ
Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ
Российские военные за неделю нанесли 31 групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре ВСУ, а также пунктам размещения... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T15:55
2023-11-24T15:55
2023-11-24T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 31 групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре ВСУ, а также пунктам размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, российские военные поразили пункты размещения подразделений ВСУ, националистических формирований запрещенной в России организации "Азов"* и "Иностранного легиона".В Минобороны подчеркнули, что "все назначенные объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.*террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударамиИнфраструктурный объект поврежден в Харьковской областиНа аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу
Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ
Армия России за неделю нанесла 31 удар по военным аэродромам и объектам ВСУ
15:55 24.11.2023 (обновлено: 15:57 24.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 31 групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре ВСУ, а также пунктам размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны России.
"В период с 18 по 24 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего", – говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные поразили пункты размещения подразделений ВСУ, националистических формирований запрещенной в России организации "Азов"* и "Иностранного легиона".
В Минобороны подчеркнули, что "все назначенные объекты поражены".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
*террористическая организация, запрещенная в России
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