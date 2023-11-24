https://crimea.ria.ru/20231124/armiya-rossii-nanesla-31-udar-po-voennoy-infrastrukture-vsu-1133034798.html

Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ

Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Армия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 31 групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре ВСУ, а также пунктам размещения... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T15:55

2023-11-24T15:55

2023-11-24T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 31 групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре ВСУ, а также пунктам размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, российские военные поразили пункты размещения подразделений ВСУ, националистических формирований запрещенной в России организации "Азов"* и "Иностранного легиона".В Минобороны подчеркнули, что "все назначенные объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.*террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударамиИнфраструктурный объект поврежден в Харьковской областиНа аэродроме Канатово разгромлены хранилища топлива для авиатехники ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу