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Инфраструктурный объект поврежден в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Инфраструктурный объект поврежден в Харьковской области
Инфраструктурный объект поврежден в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Инфраструктурный объект поврежден в Харьковской области
В Харьковской области поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синнегубов. РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T09:39
2023-11-24T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Харьковской области поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синнегубов.Кроме того, по его данным, попадания зафиксированы в селе Куриловка, Казачья Лопань, Купянске и еще нескольких населенных пунктах.О работе ПВО сообщили и власти Хмельницкой области. Также воздушная тревога звучала ночью в Одесской и Тернопольской областях. 21 ноября в Одессе были повреждены объекты припортовой инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Как российские ракеты приближают поражение ВСУСпасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах по объектам на УкраинеПять часов воздушной тревоги в Киеве: поврежден инфраструктурный объект
https://crimea.ria.ru/20231119/na-aerodrome-kanatovo-razgromleny-khranilischa-topliva-dlya-aviatekhniki-vsu-1132893573.html
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украина, харьковская область, одесская область, хмельницкая область, новости
Инфраструктурный объект поврежден в Харьковской области

В Харьковской области поражен инфраструктурный объект

09:39 24.11.2023 (обновлено: 09:40 24.11.2023)
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo Leo Correa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Харьковской области поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синнегубов.
"В селе Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его данным, попадания зафиксированы в селе Куриловка, Казачья Лопань, Купянске и еще нескольких населенных пунктах.
О работе ПВО сообщили и власти Хмельницкой области. Также воздушная тревога звучала ночью в Одесской и Тернопольской областях.
21 ноября в Одессе были повреждены объекты припортовой инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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