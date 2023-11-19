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Пять часов воздушной тревоги в Киеве: поврежден инфраструктурный объект

Пять часов воздушной тревоги в Киеве: поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Пять часов воздушной тревоги в Киеве: поврежден инфраструктурный объект

В ночь на воскресенье на Украине гремели взрывы. В Черкасской, Винницкой, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях, а также в Киеве и области... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T11:39

2023-11-19T11:39

2023-11-19T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. В ночь на воскресенье на Украине гремели взрывы. В Черкасской, Винницкой, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях, а также в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киеве. Позднее глава местной военной администрации Руслан Кравченко в своем Telegram-канале заявил о повреждении объекта инфраструктуры. Кравченко уточнил, что воздушная тревога ночью в регионе длилась около пяти часов.В воскресенье утром появилась информация о звуках разрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко."В Днепровском районе города раздаются взрывы", – написал Мрочко в своем Telegram-канале.Накануне стало известно о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил в субботу глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.11 ноября мощные взрывы прогремели в Киеве, Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – МинобороныСерия мощных взрывов прозвучала в Одессе15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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