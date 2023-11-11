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Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно

Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно

Мощные взрывы прогремели ночью и утром в субботу сразу в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ. РИА Новости Крым, 11.11.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели ночью и утром в субботу сразу в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.Взрывы слышны в Киеве и областиТак, в субботу утром сильные взрывы прозвучали в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.Также он сообщил, что в городе звучит сигнал тревоги и попросил киевлян и гостей столицы оставаться в укрытиях.Взрывы гремели в Киевской области и минувшей ночью. Об этом со ссылкой на украинское издание Klymenko.Time пишет РИА Новости.Сообщение о сильных взрывах в украинской столице появилось и в Telegram-канале интернет-газеты "Страна.ua".По информации паблика, в Киеве и в Киевской области в настоящее время звучит сигнал тревоги.Взрывы в порту ОдессыМинувшей ночью припортовая инфраструктура в Одесской области Украины оказалась под ударом, об этом пишет "Страна.ua".Как сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, "зафиксированы два взрыва" в Одесском районе области."Есть два попадания", – написал он в своем Telegram-канале."Страна.ua" пишет, что по Одесской области массированно ударили беспилотниками. По информации интернет-издания, которое ссылается на Воздушные силы Украины, ночью страну атаковали более 30 БПЛА. Также сообщается, что по Украине нанесены ракетные удары.БПЛА в Днепропетровской областиКроме того, утром в субботу в Днепропетровской области власти зафиксировали несколько ударов беспилотниками. Место и характер ущерба не уточняется, пишут местные СМИ.Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале, в ночь на субботу в Днепропетровской области возник пожар. По его словам, область подверглась массированной атаке, в результате чего зафиксированы разрушения.Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Киевской областях.Несколько дней назад серия мощных взрывов прозвучала в Одессе.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Львове поврежден объект критической инфраструктурыВзрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объектУдар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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