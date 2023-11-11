Рейтинг@Mail.ru
Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231111/gromkaya-noch-na-ukraine-i-vzryvy-v-kieve-utrom-v-subbotu--chto-izvestno-1132724171.html
Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно
Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно
Мощные взрывы прогремели ночью и утром в субботу сразу в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ. РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T10:17
2023-11-11T10:20
украина
новости
одесса
киев
днепропетровская область
одесская область
киевская область
полтавская область
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131563517_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_c77adab8f653b9a1cab61624d91dea30.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели ночью и утром в субботу сразу в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.Взрывы слышны в Киеве и областиТак, в субботу утром сильные взрывы прозвучали в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.Также он сообщил, что в городе звучит сигнал тревоги и попросил киевлян и гостей столицы оставаться в укрытиях.Взрывы гремели в Киевской области и минувшей ночью. Об этом со ссылкой на украинское издание Klymenko.Time пишет РИА Новости.Сообщение о сильных взрывах в украинской столице появилось и в Telegram-канале интернет-газеты "Страна.ua".По информации паблика, в Киеве и в Киевской области в настоящее время звучит сигнал тревоги.Взрывы в порту ОдессыМинувшей ночью припортовая инфраструктура в Одесской области Украины оказалась под ударом, об этом пишет "Страна.ua".Как сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, "зафиксированы два взрыва" в Одесском районе области."Есть два попадания", – написал он в своем Telegram-канале."Страна.ua" пишет, что по Одесской области массированно ударили беспилотниками. По информации интернет-издания, которое ссылается на Воздушные силы Украины, ночью страну атаковали более 30 БПЛА. Также сообщается, что по Украине нанесены ракетные удары.БПЛА в Днепропетровской областиКроме того, утром в субботу в Днепропетровской области власти зафиксировали несколько ударов беспилотниками. Место и характер ущерба не уточняется, пишут местные СМИ.Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале, в ночь на субботу в Днепропетровской области возник пожар. По его словам, область подверглась массированной атаке, в результате чего зафиксированы разрушения.Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Киевской областях.Несколько дней назад серия мощных взрывов прозвучала в Одессе.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Львове поврежден объект критической инфраструктурыВзрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объектУдар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
украина
одесса
киев
днепропетровская область
одесская область
киевская область
полтавская область
сумская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131563517_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_65c7e35819dcff19f36eeca5743db1f7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, одесса, киев, днепропетровская область, одесская область, киевская область, полтавская область, сумская область
Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно

Взрывы в Киеве, Одессе и нескольких областях Украины прогремели ночью и утром в субботу

10:17 11.11.2023 (обновлено: 10:20 11.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели ночью и утром в субботу сразу в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.

Взрывы слышны в Киеве и области

Так, в субботу утром сильные взрывы прозвучали в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Сильные взрывы прозвучали на левом берегу. По предварительной информации, работают силы ПВО по "баллистике" (баллистическим ракетам – ред.), – написал он в субботу утром в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что в городе звучит сигнал тревоги и попросил киевлян и гостей столицы оставаться в укрытиях.
Взрывы гремели в Киевской области и минувшей ночью. Об этом со ссылкой на украинское издание Klymenko.Time пишет РИА Новости.
Сообщение о сильных взрывах в украинской столице появилось и в Telegram-канале интернет-газеты "Страна.ua".
По информации паблика, в Киеве и в Киевской области в настоящее время звучит сигнал тревоги.

Взрывы в порту Одессы

Минувшей ночью припортовая инфраструктура в Одесской области Украины оказалась под ударом, об этом пишет "Страна.ua".

"В припортовую инфраструктуру попал сверхзвуковой "Оникс". Масштабы разрушений уточняются", – говорится в Telegram-канале онлайн-издания.

Как сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, "зафиксированы два взрыва" в Одесском районе области.
"Есть два попадания", – написал он в своем Telegram-канале.
"Страна.ua" пишет, что по Одесской области массированно ударили беспилотниками. По информации интернет-издания, которое ссылается на Воздушные силы Украины, ночью страну атаковали более 30 БПЛА. Также сообщается, что по Украине нанесены ракетные удары.

БПЛА в Днепропетровской области

Кроме того, утром в субботу в Днепропетровской области власти зафиксировали несколько ударов беспилотниками. Место и характер ущерба не уточняется, пишут местные СМИ.
Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале, в ночь на субботу в Днепропетровской области возник пожар. По его словам, область подверглась массированной атаке, в результате чего зафиксированы разрушения.
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Киевской областях.
Несколько дней назад серия мощных взрывов прозвучала в Одессе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объект
Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
 
УкраинаНовостиОдессаКиевДнепропетровская областьОдесская областьКиевская областьПолтавская областьСумская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно
09:4619 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области
09:17Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация на утро субботы
08:53В США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
08:13ВОЗ изменила группы риска по COVID-19
07:39Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем
07:02Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине
00:01Погода в Крыму на субботу: дожди и тепло
00:00Какой сегодня праздник: 11 ноября
23:13Главные новости Крыма: 10 ноября
22:50Главное за день: 10 ноября
22:31Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле
22:20Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
21:52В России появятся медиаполицейские - кто они такие и зачем нужны
21:39Всероссийский диктант о беспилотниках – крымчане вышли в лидеры
21:13Очереди у Крымского моста: данные на вечер пятницы
20:49На Украине Пушкина и Ватутина изъяли из Реестра культурного наследия
20:11Авиабомбы времен войны уничтожили в двух районах Крыма
19:41Израиль снова ударил по школе в Газе – погибли 25 человек
19:12В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым
Лента новостейМолния