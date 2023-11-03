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Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объект
Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объект
В трех городах Украины ночью звучали взрывы, есть повреждение инфраструктурного объекта в Одесской области. Об этом сообщают украинские СМИ и власти городов. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В трех городах Украины ночью звучали взрывы, есть повреждение инфраструктурного объекта в Одесской области. Об этом сообщают украинские СМИ и власти городов.В частности, взрывы прогремели в Одесской области и Кировограде (с 2016 года переименован местными властями в Крапивницкий в рамках политики "декоммунизации" - ред.), пишут местные СМИ.О повреждениях инфраструктурного объекта сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.Также прилеты зафиксированы в Харькове, написал в своем Telegram-канале градоначальник Игорь Терехов.Ранее на этой неделе вооруженные силы России уничтожили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области. 12 октября в результате взрывов на юге Одесской области были повреждены складские строения в припортовой зоне. А 10 октября в результате ночных взрывов разрушена логистическая инфраструктура в области. Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах был поврежден один из объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктураВзрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, одесса, одесская область, харьков, кировоград, новости сво, в мире, новости
Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объект

Мощные взрывы прозвучали ночью в Одессе, Харькове и Кировограде

09:56 03.11.2023 (обновлено: 09:57 03.11.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныМЧС Украины во время ликвидации пожара
МЧС Украины во время ликвидации пожара
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В трех городах Украины ночью звучали взрывы, есть повреждение инфраструктурного объекта в Одесской области. Об этом сообщают украинские СМИ и власти городов.
В частности, взрывы прогремели в Одесской области и Кировограде (с 2016 года переименован местными властями в Крапивницкий в рамках политики "декоммунизации" - ред.), пишут местные СМИ.
О повреждениях инфраструктурного объекта сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.
"Есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области", - написал он в своем Telegram-канале.
Также прилеты зафиксированы в Харькове, написал в своем Telegram-канале градоначальник Игорь Терехов.
Ранее на этой неделе вооруженные силы России уничтожили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области.
12 октября в результате взрывов на юге Одесской области были повреждены складские строения в припортовой зоне. А 10 октября в результате ночных взрывов разрушена логистическая инфраструктура в области. Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах был поврежден один из объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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