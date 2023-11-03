https://crimea.ria.ru/20231103/vzryvy-v-trekh-gorodakh-ukrainy-povrezhden-infrastrukturnyy-obekt-1132538770.html

Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объект

Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объект

В трех городах Украины ночью звучали взрывы, есть повреждение инфраструктурного объекта в Одесской области. Об этом сообщают украинские СМИ и власти городов. РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T09:56

2023-11-03T09:56

2023-11-03T09:57

украина

одесса

одесская область

харьков

кировоград

новости сво

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127431466_213:7:1280:607_1920x0_80_0_0_2c2d2c6d8b226abe88943d1f339b3f4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В трех городах Украины ночью звучали взрывы, есть повреждение инфраструктурного объекта в Одесской области. Об этом сообщают украинские СМИ и власти городов.В частности, взрывы прогремели в Одесской области и Кировограде (с 2016 года переименован местными властями в Крапивницкий в рамках политики "декоммунизации" - ред.), пишут местные СМИ.О повреждениях инфраструктурного объекта сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.Также прилеты зафиксированы в Харькове, написал в своем Telegram-канале градоначальник Игорь Терехов.Ранее на этой неделе вооруженные силы России уничтожили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области. 12 октября в результате взрывов на юге Одесской области были повреждены складские строения в припортовой зоне. А 10 октября в результате ночных взрывов разрушена логистическая инфраструктура в области. Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах был поврежден один из объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктураВзрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеВзрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения

украина

одесса

одесская область

харьков

кировоград

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесса, одесская область, харьков, кировоград, новости сво, в мире, новости