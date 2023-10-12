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Взрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зоне

Взрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зоне - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Взрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зоне

В результате взрывов на юге Одесской области в ночь на четверг повреждены складские строения в припортовой зоне. Об этом сообщили глава военной администрации... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T09:41

2023-10-12T09:41

2023-10-12T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В результате взрывов на юге Одесской области в ночь на четверг повреждены складские строения в припортовой зоне. Об этом сообщили глава военной администрации Олег Кипер и оперативное командование "Юг" вооруженных сил Украины.По словам Кипера, взрыв произошел в Измаильском районе. Как уточнило оперативное командование "Юг" ВСУ, повреждены складские строения в припортовой зоне.На месте взрыва возникли пожары, на данный момент их потушили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.10 октября этого года в Одесской области в результате ночных взрывов была повреждена логистическая инфраструктура.Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах был поврежден один из объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области.На минувшей неделе взрывы также звучали в Харькове, Киеве, Николаевской области и других регионах Украины. В частности, в Павлограде Днепропетровской области был поражен промышленный объект.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, новости сво, украина, вооруженные силы россии, новости, в мире