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Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта
Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта
Объект припортовой инфраструктуры поврежден в результате ночных взрывов в Одесской области на Украине. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Объект припортовой инфраструктуры поврежден в результате ночных взрывов в Одесской области на Украине. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер и украинские военные.Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале военных на юге Украины, ночью произошли взрывы и пожар. В регионе была объявлена воздушная тревога.Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде в Полтавской области, там также звучала воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове слышны звуки взрывов - что происходитСерия мощных взрывов прогремела в ОдессеВзрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, одесса, новости сво, в мире, взрыв, пожар, одесская область, новости, полтавская область
Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта

Ударом по Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры

09:19 07.10.2023 (обновлено: 09:20 07.10.2023)
 
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега КипераУкраинский пожарный во время ликвидации огня в Одессе
Украинский пожарный во время ликвидации огня в Одессе
© Telegram-канал главы военной администрации Одесской области Олега Кипера
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Объект припортовой инфраструктуры поврежден в результате ночных взрывов в Одесской области на Украине. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер и украинские военные.
"Нанесен ракетный удар по Одесской области. Попадание произошло в здание зернохранилища возле порта", - написал он в своих соцсетях.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале военных на юге Украины, ночью произошли взрывы и пожар. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде в Полтавской области, там также звучала воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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