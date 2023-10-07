https://crimea.ria.ru/20231007/udar-po-odesse-povrezhdena-infrastruktura-u-porta-1131913711.html
Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта
Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта
Объект припортовой инфраструктуры поврежден в результате ночных взрывов в Одесской области на Украине. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T09:19
2023-10-07T09:19
2023-10-07T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Объект припортовой инфраструктуры поврежден в результате ночных взрывов в Одесской области на Украине. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер и украинские военные.Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале военных на юге Украины, ночью произошли взрывы и пожар. В регионе была объявлена воздушная тревога.Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде в Полтавской области, там также звучала воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове слышны звуки взрывов - что происходитСерия мощных взрывов прогремела в ОдессеВзрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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украина, одесса, новости сво, в мире, взрыв, пожар, одесская область, новости, полтавская область
Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта
Ударом по Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры
09:19 07.10.2023 (обновлено: 09:20 07.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Объект припортовой инфраструктуры поврежден в результате ночных взрывов в Одесской области на Украине. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер и украинские военные.
"Нанесен ракетный удар по Одесской области. Попадание произошло в здание зернохранилища возле порта", - написал он в своих соцсетях.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале военных на юге Украины, ночью произошли взрывы и пожар. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде в Полтавской области, там также звучала воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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