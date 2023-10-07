https://crimea.ria.ru/20231007/udar-po-odesse-povrezhdena-infrastruktura-u-porta-1131913711.html

Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта

Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Удар по Одессе: повреждена инфраструктура у порта

Объект припортовой инфраструктуры поврежден в результате ночных взрывов в Одесской области на Украине. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T09:19

2023-10-07T09:19

2023-10-07T09:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Объект припортовой инфраструктуры поврежден в результате ночных взрывов в Одесской области на Украине. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер и украинские военные.Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале военных на юге Украины, ночью произошли взрывы и пожар. В регионе была объявлена воздушная тревога.Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде в Полтавской области, там также звучала воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове слышны звуки взрывов - что происходитСерия мощных взрывов прогремела в ОдессеВзрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП

украина

одесса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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