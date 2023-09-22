https://crimea.ria.ru/20230922/vzryvy-v-dnepropetrovskoy-oblasti--povrezhdeny-gazoprovod-i-lep-1131594588.html
Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП
Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП
Сильные взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины в ночь на пятницу, в результате чего повреждены газопровод и две линии электропередачи. Об этом... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T10:56
2023-09-22T10:56
2023-09-22T10:56
украина
новости
днепропетровская область
газ
лэп
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131563673_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_276c5699738a702b65c4cb7ab0b719af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины в ночь на пятницу, в результате чего повреждены газопровод и две линии электропередачи. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.По его словам, удары нанесены по Никополю и Никопольскому району. В области была объявлена воздушная тревога.Накануне сообщалось, о взрывах в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных, промышленных и энергетических объектов. Были частично обесточены почти 400 украинских населенных пунктов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныВзрывы в Одессе и Харькове: повреждено зернохранилище и предприятиеРазрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины
украина
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131563673_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b3a09fa8fc0ecb714c93a38ae052bded.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новости, днепропетровская область, газ, лэп, взрыв
Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП
Взрывами повреждены газопровод и ЛЭП в Днепропетровской области