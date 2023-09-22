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Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП
Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП
Сильные взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины в ночь на пятницу, в результате чего повреждены газопровод и две линии электропередачи. Об этом... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T10:56
2023-09-22T10:56
украина
новости
днепропетровская область
газ
лэп
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины в ночь на пятницу, в результате чего повреждены газопровод и две линии электропередачи. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.По его словам, удары нанесены по Никополю и Никопольскому району. В области была объявлена воздушная тревога.Накануне сообщалось, о взрывах в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных, промышленных и энергетических объектов. Были частично обесточены почти 400 украинских населенных пунктов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныВзрывы в Одессе и Харькове: повреждено зернохранилище и предприятиеРазрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, новости, днепропетровская область, газ, лэп, взрыв
Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП

Взрывами повреждены газопровод и ЛЭП в Днепропетровской области

10:56 22.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины в ночь на пятницу, в результате чего повреждены газопровод и две линии электропередачи. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
"Повреждено две линии электропередачи и газопровод", — сообщил он в своем Telegram-канале.
По его словам, удары нанесены по Никополю и Никопольскому району. В области была объявлена воздушная тревога.
Накануне сообщалось, о взрывах в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных, промышленных и энергетических объектов. Были частично обесточены почти 400 украинских населенных пунктов.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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УкраинаНовостиДнепропетровская областьГазЛЭПВзрыв
 
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