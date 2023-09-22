https://crimea.ria.ru/20230922/vzryvy-v-dnepropetrovskoy-oblasti--povrezhdeny-gazoprovod-i-lep-1131594588.html

Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП

Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭП

Сильные взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины в ночь на пятницу, в результате чего повреждены газопровод и две линии электропередачи. Об этом... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T10:56

2023-09-22T10:56

2023-09-22T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины в ночь на пятницу, в результате чего повреждены газопровод и две линии электропередачи. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.По его словам, удары нанесены по Никополю и Никопольскому району. В области была объявлена воздушная тревога.Накануне сообщалось, о взрывах в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных, промышленных и энергетических объектов. Были частично обесточены почти 400 украинских населенных пунктов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныВзрывы в Одессе и Харькове: повреждено зернохранилище и предприятиеРазрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, днепропетровская область, газ, лэп, взрыв