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Взрывы в Одессе и Харькове: повреждено зернохранилище и предприятие

Взрывы в Одессе и Харькове: повреждено зернохранилище и предприятие - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Взрывы в Одессе и Харькове: повреждено зернохранилище и предприятие

В воскресенье в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, повреждения получили предприятия и сельскохозяйственная инфраструктура. Об этом сообщили власти РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T11:54

2023-09-17T11:54

2023-09-17T11:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, повреждения получили предприятия и сельскохозяйственная инфраструктура. Об этом сообщили власти украинских регионов.По данным главы областной военной администрации Олега Кипера, в Одесской области зафиксировано попадание в зернохранилище, повреждена и другая сельскохозяйственная инфраструктура в Березовском районе. В Харьковской области взрывом повреждено здание предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что в здании начался пожар.Кроме того, воздушная тревога звучит в Сумской области, в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Херсонской области была объявлена в 09.52 (совпадает с мск), в 10.31 сирены зазвучали в Сумской области Украины.В пятницу о взрывах в Винницкой и Хмельницкой областях Украины сообщали украинские СМИ. В ночь на пятницу воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Черкасской, Черновицкой и Хмельницкой областях.13 сентября сообщалось, что в Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, удары пришлись по объектам в Измаиле и Рени.Удары по инфраструктуре соседнего государства Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине, в различных ее областях, объявляется практически ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный взрыв в Одесской области – повреждена портовая инфраструктураСША готовятся поставить Украине снаряды с обедненным ураном – СМИПоследствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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