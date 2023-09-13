https://crimea.ria.ru/20230913/v-odesskoy-oblasti-vzorvana-portovaya-infrastruktura-izmaila-i-reni-1131370529.html

В Одесской области взорвана портовая инфраструктура Измаила и Рени

В Одесской области взорвана портовая инфраструктура Измаила и Рени - РИА Новости Крым, 13.09.2023

В Одесской области взорвана портовая инфраструктура Измаила и Рени

В Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, удары пришлись по объектам в Измаиле и Рени. Об этом сообщают глава областной военной... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T10:49

2023-09-13T10:49

2023-09-13T10:49

новости

украина

одесская область

измаил

рени

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СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, удары пришлись по объектам в Измаиле и Рени. Об этом сообщают глава областной военной администрации Олег Кипер, а также местные Telegram-каналы и социальные сети.По его словам, по Измаильскому району области отработало "несколько групп ударных дронов". В результате атаки возник пожар.Воздушная тревога была объявлена на территории всей Одесской области после полуночи.В украинских соцсетях сообщается также о взрывах в Рени и в Сумской области в ночь на 13 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вдвое увеличат производство беспилотниковГорят западные БМП и "Гвоздики": ВСУ за сутки потеряли еще 580 боевиковКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России

украина

одесская область

измаил

рени

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, одесская область, измаил, рени