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В Одесской области взорвана портовая инфраструктура Измаила и Рени - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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В Одесской области взорвана портовая инфраструктура Измаила и Рени
В Одесской области взорвана портовая инфраструктура Измаила и Рени - РИА Новости Крым, 13.09.2023
В Одесской области взорвана портовая инфраструктура Измаила и Рени
В Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, удары пришлись по объектам в Измаиле и Рени. Об этом сообщают глава областной военной... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T10:49
2023-09-13T10:49
новости
украина
одесская область
измаил
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СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, удары пришлись по объектам в Измаиле и Рени. Об этом сообщают глава областной военной администрации Олег Кипер, а также местные Telegram-каналы и социальные сети.По его словам, по Измаильскому району области отработало "несколько групп ударных дронов". В результате атаки возник пожар.Воздушная тревога была объявлена на территории всей Одесской области после полуночи.В украинских соцсетях сообщается также о взрывах в Рени и в Сумской области в ночь на 13 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вдвое увеличат производство беспилотниковГорят западные БМП и "Гвоздики": ВСУ за сутки потеряли еще 580 боевиковКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, украина, одесская область, измаил, рени
В Одесской области взорвана портовая инфраструктура Измаила и Рени

Удары по объектам в Одесской области – поражены объекты портовой инфраструктуры

10:49 13.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Одесской области взрывами повреждена портовая инфраструктура, удары пришлись по объектам в Измаиле и Рени. Об этом сообщают глава областной военной администрации Олег Кипер, а также местные Telegram-каналы и социальные сети.
"Есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий", – сообщил Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, по Измаильскому району области отработало "несколько групп ударных дронов". В результате атаки возник пожар.
Воздушная тревога была объявлена на территории всей Одесской области после полуночи.
В украинских соцсетях сообщается также о взрывах в Рени и в Сумской области в ночь на 13 сентября.
"Атаковали Одещину и Сумщину нескольким группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Основное направление – южные районы Одещины и портовая инфраструктура", – отмечается в сообщениях.
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НовостиУкраинаОдесская областьИзмаилРени
 
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