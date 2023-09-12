https://crimea.ria.ru/20230912/goryat-zapadnye-bmp-i-gvozdiki-vsu-za-sutki-poteryali-esche-580-boevikov-1131350632.html

Горят западные БМП и "Гвоздики": ВСУ за сутки потеряли еще 580 боевиков

Горят западные БМП и "Гвоздики": ВСУ за сутки потеряли еще 580 боевиков - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Горят западные БМП и "Гвоздики": ВСУ за сутки потеряли еще 580 боевиков

Российские военные за сутки ликвидировали еще 580 украинских боевиков, военную и автомобильную технику, сбили более сорока беспилотников и ракет ВСУ, сообщает... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T15:18

2023-09-12T15:18

2023-09-12T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки ликвидировали еще 580 украинских боевиков, военную и автомобильную технику, сбили более сорока беспилотников и ракет ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Донецком направлении ВС РФ отразили пять атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял свыше 255-ти боевиков, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В районе Великой Новоселки (ДНР) ударом авиации уничтожен склад боеприпасов.На Запорожском направлении отражены три украинские атаки, уничтожено до 35-ти военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, шесть БМП, в том числе три американских Bradley. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и М-119, два орудия Д-30, гаубица "Мста-Б", а также украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота".Краснолиманская, Купянская, Херсонская линииНа Краснолиманском фронте отражена одна атака, ВСУ лишились еще 45-ти боевиков, двух боевых бронированных машин, трех пикапов и гаубицы Д-30.На Купянской линии боевого соприкосновения уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две американские артиллерийские системы М777, гаубицы Д-20 и французская TRF1, самоходная артустановка "Гвоздика". Кроме того, в Сумской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения ВСУ, в Черниговской - уничтожен склад боеприпасов.На Херсонском направлении в течение суток убиты до 80-ти украинских военнослужащих, враг лишился пяти автомобилей, артсистемы М777, гаубиц "Мста-Б" и Д-30.Всего за сутки российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два склада с боеприпасами, живая сила и военная техника противника в 143-х районах. Средствами ПВО перехвачено четыре ракеты HIMARS и "Ураган", уничтожен 41 украинский беспилотник.С начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 669 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 793 танка и других боевых бронированных машин, 1 150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 346 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 927 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 71 тысячу человекГорят склады и пункты дислокации: ВСУ потеряли еще 675 боевиковБудет ли в России новая мобилизация - ответ Путина

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