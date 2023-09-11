https://crimea.ria.ru/20230911/goryat-sklady-i-punkty-dislokatsii-vsu-poteryali-esche-675-boevikov-1131317015.html

Горят склады и пункты дислокации: ВСУ потеряли еще 675 боевиков

Горят склады и пункты дислокации: ВСУ потеряли еще 675 боевиков - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Горят склады и пункты дислокации: ВСУ потеряли еще 675 боевиков

Российские военные за сутки уничтожили еще 675 украинских боевиков, военную и автомобильную технику, сбили десятки беспилотников и три ракеты, сообщает... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T14:14

2023-09-11T14:14

2023-09-11T15:03

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 675 украинских боевиков, военную и автомобильную технику, сбили десятки беспилотников и три ракеты, сообщает Министерство обороны РФ.Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Донецком направлении отражены пять атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубицу Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Южно-Донецком направлении отражены три атаки, ликвидированы до 160-ти украинских военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы "Мста-Б".Еще одна атака отражена на Запорожском направлении, где за сутки ВСУ потеряли 145 боевиков, уничтожены два танка, три автомобиля и британский ЗРК Stormer HVM, американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубицы М119, "Мста-Б" и Д-20.Краснолиманская, Купянская, Херсонская линииНа Краснолиманском направлении отражены три атаки. Потери ВСУ составили до 70-ти неонацистов, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20.На Купянском фронте потери противника составили до 80-ти военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30. Кроме того, в районе херсонской Табаевки уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Еще 20-ти боевиков ВСУ лишились на Херсонской линии. Также на этом направлении уничтожены три автомобиля, две гаубицы, станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и пункт управления украинскими БПЛА.Всего за сутки, по данным российского оборонного ведомства, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах, также в Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, в ДНР - пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. Средства ПВО за сутки перехватили три ракеты HIMARS и "Ольха", сбили 46 украинских беспилотников.С начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6628 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11779 танков и других боевых бронированных машин, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6331 орудие полевой артиллерии и минометов, а также специальная военная автомобильная техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - КремльСилы ПВО отбили атаку на Белгородскую областьВ ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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