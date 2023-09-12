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Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 71 тысячу человек

Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 71 тысячу человек - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 71 тысячу человек

Украинские силы потеряли в ходе так называемого контрнаступления более 71 тысячи человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T11:20

2023-09-12T11:20

2023-09-12T11:34

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контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинские силы потеряли в ходе так называемого контрнаступления более 71 тысячи человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент отметил, что украинская армия несет серьезные потери и в боевой технике - 543 танка и около 18 тысяч бронемашин. "Складывается впечатление, что они хотят, как их толкают их западные кураторы, по максиму отгрызть. А потом, когда все ресурсы – и по технике, и по боеприпасам - будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий и сказать, мол, мы давно говорим, что хотим переговоров. И начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил. Такая тактика возможна, это один из вариантов", - отметил президент.По словам главы государства, США ранее публично объявили преступлением использование кассетных боеприпасов, однако сами поставляют их Украине. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что поставки ВСУ новых вооружений не влияют на ситуацию на фронте.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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