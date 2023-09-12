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Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 71 тысячу человек
Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 71 тысячу человек - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 71 тысячу человек
Украинские силы потеряли в ходе так называемого контрнаступления более 71 тысячи человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T11:20
2023-09-12T11:20
2023-09-12T11:34
владимир путин (политик)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинские силы потеряли в ходе так называемого контрнаступления более 71 тысячи человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент отметил, что украинская армия несет серьезные потери и в боевой технике - 543 танка и около 18 тысяч бронемашин. "Складывается впечатление, что они хотят, как их толкают их западные кураторы, по максиму отгрызть. А потом, когда все ресурсы – и по технике, и по боеприпасам - будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий и сказать, мол, мы давно говорим, что хотим переговоров. И начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил. Такая тактика возможна, это один из вариантов", - отметил президент.По словам главы государства, США ранее публично объявили преступлением использование кассетных боеприпасов, однако сами поставляют их Украине. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что поставки ВСУ новых вооружений не влияют на ситуацию на фронте.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), потери всу , новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, контрнаступление всу, новости
Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 71 тысячу человек
Путин: результатов контрнаступления Украины нет, но есть потери - 71 тысяча человек
11:20 12.09.2023 (обновлено: 11:34 12.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинские силы потеряли в ходе так называемого контрнаступления более 71 тысячи человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов, конечно, нет. Потери есть и большие – с начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысяча человек. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результатов. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди", - сказал он.
Президент отметил, что украинская армия несет серьезные потери и в боевой технике - 543 танка и около 18 тысяч бронемашин.
"Складывается впечатление, что они хотят, как их толкают их западные кураторы, по максиму отгрызть. А потом, когда все ресурсы – и по технике, и по боеприпасам - будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий и сказать, мол, мы давно говорим, что хотим переговоров. И начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил. Такая тактика возможна, это один из вариантов", - отметил президент.
По словам главы государства, США ранее публично объявили преступлением использование кассетных боеприпасов, однако сами поставляют их Украине. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что поставки ВСУ новых вооружений не влияют на ситуацию на фронте.
"Это просто затягивает конфликт. Вот у них выборный процесс начинается в ноябре, им во что бы то ни стало надо показать хоть какой-то результат. И они толкают украинцев к продолжению боевых действий", - добавил Путин.