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Мощный взрыв в Одесской области – повреждена портовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Мощный взрыв в Одесской области – повреждена портовая инфраструктура
Мощный взрыв в Одесской области – повреждена портовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Мощный взрыв в Одесской области – повреждена портовая инфраструктура
Объекты портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Одесской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T10:24
2023-09-06T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Объекты портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Одесской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.Взрывы в ОдессеПо информации Кипера, ночью были нанесены удары по территории Измайловского района Одесской области.Украинские СМИ, в свою очередь, сообщили о взрывах в городах Рени и Килия Одесской области. В первом расположен морской порт, во втором – речной порт и судостроительно-судоремонтный завод. В ряде украинских регионов в ночь на среду была объявлена воздушная тревога.Удары по военным объектам УкраиныУдары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы РФ наносят с 10 октября 2022 года, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления. По информации главы Минобороны, ни на одном из направлений так называемого контрнаступления ВСУ не достигли своих целей, потери противника уже превысили 66 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеровШойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ
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РИА Новости Крым
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одесская область, украина, в мире, новости сво, новости
Мощный взрыв в Одесской области – повреждена портовая инфраструктура

В Одесской области взрыв повредил объекты припортовой инфраструктуры и элеваторы

10:24 06.09.2023
 
© AP Photo Pavlo PetrovПожар в Одессе (Украина)
Пожар в Одессе (Украина) - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo Pavlo Petrov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Объекты портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Одесской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одессе

По информации Кипера, ночью были нанесены удары по территории Измайловского района Одесской области.
"В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ, в свою очередь, сообщили о взрывах в городах Рени и Килия Одесской области. В первом расположен морской порт, во втором – речной порт и судостроительно-судоремонтный завод. В ряде украинских регионов в ночь на среду была объявлена воздушная тревога.

Удары по военным объектам Украины

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы РФ наносят с 10 октября 2022 года, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления. По информации главы Минобороны, ни на одном из направлений так называемого контрнаступления ВСУ не достигли своих целей, потери противника уже превысили 66 тысяч человек.
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