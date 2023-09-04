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На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеров

На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеров - РИА Новости Крым, 04.09.2023

На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеров

На Украине минувшей ночью уничтожено судостроительное предприятие, на котором собирали беспилотные катера из комплектующих, поставляемых с Запада. Об этом... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T13:40

2023-09-04T13:40

2023-09-04T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На Украине минувшей ночью уничтожено судостроительное предприятие, на котором собирали беспилотные катера из комплектующих, поставляемых с Запада. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее украинские политики и СМИ сообщили, что ударами ВС РФ повреждены инфраструктурный объект и промышленные предприятия в Одесской и Днепропетровской областях. Кроме того, в Черном море уничтожены четыре катера с десантом ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской областиЗеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанин

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, украина, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости