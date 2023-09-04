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На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеров - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеров
На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеров - РИА Новости Крым, 04.09.2023
На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеров
На Украине минувшей ночью уничтожено судостроительное предприятие, на котором собирали беспилотные катера из комплектующих, поставляемых с Запада. Об этом... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T13:40
2023-09-04T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На Украине минувшей ночью уничтожено судостроительное предприятие, на котором собирали беспилотные катера из комплектующих, поставляемых с Запада. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее украинские политики и СМИ сообщили, что ударами ВС РФ повреждены инфраструктурный объект и промышленные предприятия в Одесской и Днепропетровской областях. Кроме того, в Черном море уничтожены четыре катера с десантом ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской областиЗеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанин
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, украина, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
На Украине уничтожено предприятие по сборке беспилотных катеров

Минобороны: на Украине уничтожено предприятие по сборке безэкипажных катеров

13:40 04.09.2023 (обновлено: 14:19 04.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы, задействованные в СВО, запускают современный беспилотный разведывательный комплекс
Бойцы, задействованные в СВО, запускают современный беспилотный разведывательный комплекс - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На Украине минувшей ночью уничтожено судостроительное предприятие, на котором собирали беспилотные катера из комплектующих, поставляемых с Запада. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих", – говорится в сводке.
Ранее украинские политики и СМИ сообщили, что ударами ВС РФ повреждены инфраструктурный объект и промышленные предприятия в Одесской и Днепропетровской областях.
Кроме того, в Черном море уничтожены четыре катера с десантом ВСУ.
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Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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