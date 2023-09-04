https://crimea.ria.ru/20230904/shturmovaya-gruppa-vsu-iz-20-boevikov-unichtozhena-pod-rabotino-1131145559.html

Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино

Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино

Российские военные разбили штурмовую группу ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T11:59

2023-09-04T11:59

2023-09-04T11:59

запорожская область

евгений балицкий

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Российские военные разбили штурмовую группу ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Потери ВСУ за сутки составили 140 человек, еще три боевика из числа разведчиков сдались в плен. Также уничтожены шесть танков, один пикап и четыре беспилотника.Ранее Балицкий сообщил о том, что в результате одной из попыток зайти в Работино Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих. Противник попытался прорвать оборону силами до 200 человек на легкобронированной и автомобильной технике, однако российские силы нанесли по нему массированное огневое поражение.Читайте также на РИА Новости Крым:Две штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230903/ekspert-nazval-skrytuyu-tsel-popytok-vysadit-desant-vsu-v-krymu-1131132692.html

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2023

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запорожская область, евгений балицкий, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, новости