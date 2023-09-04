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Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино
Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино
Российские военные разбили штурмовую группу ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T11:59
2023-09-04T11:59
запорожская область
евгений балицкий
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Российские военные разбили штурмовую группу ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Потери ВСУ за сутки составили 140 человек, еще три боевика из числа разведчиков сдались в плен. Также уничтожены шесть танков, один пикап и четыре беспилотника.Ранее Балицкий сообщил о том, что в результате одной из попыток зайти в Работино Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих. Противник попытался прорвать оборону силами до 200 человек на легкобронированной и автомобильной технике, однако российские силы нанесли по нему массированное огневое поражение.Читайте также на РИА Новости Крым:Две штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230903/ekspert-nazval-skrytuyu-tsel-popytok-vysadit-desant-vsu-v-krymu-1131132692.html
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запорожская область, евгений балицкий, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, новости
Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино

Балицкий: штурмовая группа из 20 военнослужащих ВСУ уничтожена под Работино

11:59 04.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Российские военные разбили штурмовую группу ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Работино остается напряженной. Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе", - написал он.
Потери ВСУ за сутки составили 140 человек, еще три боевика из числа разведчиков сдались в плен. Также уничтожены шесть танков, один пикап и четыре беспилотника.
Ранее Балицкий сообщил о том, что в результате одной из попыток зайти в Работино Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих. Противник попытался прорвать оборону силами до 200 человек на легкобронированной и автомобильной технике, однако российские силы нанесли по нему массированное огневое поражение.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОНовости
 
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