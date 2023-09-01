ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино
Балицкий: ВСУ потеряли более 150 человек в одной атаке на Работино
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих только в одной атаке при попытке зайти в населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
В очередной раз киевские военачальники на запорожском фронте положили роту мобилизованных украинских солдат, констатировал врио губернатора.
В селе Работино, расположенном на первом рубеже российской обороны недалеко от Токмака, развернулись самые ожесточенные бои на Запорожском направлении. ВСУ бросают значительные силы для захвата села, неся при этом огромные потери в живой силе и технике. Западные СМИ сообщали, что украинские войска якобы захватили населенный пункт, однако врио губернатора Евгений Балицкий опроверг эту информацию, заявив, что российские войска надежно закрепились на юге Работино и занимают там господствующие высоты.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что за предшествующие сутки российские войска отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли на всех направлениях 675 боевиков убитыми и ранеными и 68 единиц техники.
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