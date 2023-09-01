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ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино
ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино - РИА Новости Крым, 01.09.2023
ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино
Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих только в одной атаке при попытке зайти в населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T12:16
2023-09-01T12:16
евгений балицкий
работино
запорожская область
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих только в одной атаке при попытке зайти в населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.В очередной раз киевские военачальники на запорожском фронте положили роту мобилизованных украинских солдат, констатировал врио губернатора.В селе Работино, расположенном на первом рубеже российской обороны недалеко от Токмака, развернулись самые ожесточенные бои на Запорожском направлении. ВСУ бросают значительные силы для захвата села, неся при этом огромные потери в живой силе и технике. Западные СМИ сообщали, что украинские войска якобы захватили населенный пункт, однако врио губернатора Евгений Балицкий опроверг эту информацию, заявив, что российские войска надежно закрепились на юге Работино и занимают там господствующие высоты.Накануне Минобороны РФ сообщило, что за предшествующие сутки российские войска отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли на всех направлениях 675 боевиков убитыми и ранеными и 68 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на ХерсонщинеНа Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУДве штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20230901/boytsy-dnepra-vskryli-pozitsii-vsu-i-unichtozhili-lodku-na-khersonschine-1131090641.html
работино
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, работино, запорожская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво
ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино

Балицкий: ВСУ потеряли более 150 человек в одной атаке на Работино

12:16 01.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих только в одной атаке при попытке зайти в населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
В очередной раз киевские военачальники на запорожском фронте положили роту мобилизованных украинских солдат, констатировал врио губернатора.
В селе Работино, расположенном на первом рубеже российской обороны недалеко от Токмака, развернулись самые ожесточенные бои на Запорожском направлении. ВСУ бросают значительные силы для захвата села, неся при этом огромные потери в живой силе и технике. Западные СМИ сообщали, что украинские войска якобы захватили населенный пункт, однако врио губернатора Евгений Балицкий опроверг эту информацию, заявив, что российские войска надежно закрепились на юге Работино и занимают там господствующие высоты.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что за предшествующие сутки российские войска отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли на всех направлениях 675 боевиков убитыми и ранеными и 68 единиц техники.
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