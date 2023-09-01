https://crimea.ria.ru/20230901/vsu-poteryali-tseluyu-rotu-mobilizovannykh-v-odnoy-atake-na-rabotino-1131092384.html

ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино

ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино - РИА Новости Крым, 01.09.2023

ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино

Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих только в одной атаке при попытке зайти в населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T12:16

2023-09-01T12:16

2023-09-01T12:16

евгений балицкий

работино

запорожская область

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины потеряли 156 военнослужащих только в одной атаке при попытке зайти в населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.В очередной раз киевские военачальники на запорожском фронте положили роту мобилизованных украинских солдат, констатировал врио губернатора.В селе Работино, расположенном на первом рубеже российской обороны недалеко от Токмака, развернулись самые ожесточенные бои на Запорожском направлении. ВСУ бросают значительные силы для захвата села, неся при этом огромные потери в живой силе и технике. Западные СМИ сообщали, что украинские войска якобы захватили населенный пункт, однако врио губернатора Евгений Балицкий опроверг эту информацию, заявив, что российские войска надежно закрепились на юге Работино и занимают там господствующие высоты.Накануне Минобороны РФ сообщило, что за предшествующие сутки российские войска отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли на всех направлениях 675 боевиков убитыми и ранеными и 68 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на ХерсонщинеНа Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУДве штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20230901/boytsy-dnepra-vskryli-pozitsii-vsu-i-unichtozhili-lodku-na-khersonschine-1131090641.html

работино

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, работино, запорожская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво