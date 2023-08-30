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Прорвали ли ВСУ первую линию обороны в Запорожской области – Балицкий
Прорвали ли ВСУ первую линию обороны в Запорожской области – Балицкий - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Прорвали ли ВСУ первую линию обороны в Запорожской области – Балицкий
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию в западных СМИ о том, что ВСУ якобы прорвали первую линию обороны российских войск в... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T12:14
2023-08-30T12:14
2023-08-30T12:14
евгений балицкий
запорожская область
работино
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию в западных СМИ о том, что ВСУ якобы прорвали первую линию обороны российских войск в Запорожской области в районе Работино.По словам врио губернатора, украинские формирования не только не прошли первую линию обороны, но даже Работино не взяли. Российские войска надежно закрепились на юге населенного пункта, занимают господствующие высоты, видят все перемещения противника и уничтожают живую силу и технику атакующих подразделений ВСУ.Балицкий отметил, что это направление противник выбрал для себя основным, однако продолжает безуспешные атаки, неся огромные потери в людях и технике."Они (ВСУ – ред.) атакуют взводами. Выходит рота, порядка 100 человек – три или четыре взвода. В лучшем случае возвращается один взвод, и то несут раненых. Расход людей просто сумасшедший", - констатировал руководитель региона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на ХерсонщинеВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении
https://crimea.ria.ru/20230830/ne-tolko-galitsiya-ekspert-raskryl-tseli-polshi-v-konflikte-na-ukraine-1131016941.html
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евгений балицкий, запорожская область, работино, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Прорвали ли ВСУ первую линию обороны в Запорожской области – Балицкий
Балицкий: информация в СМИ о прорыве первой линии обороны в Запорожской области – ложь
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию в западных СМИ о том, что ВСУ якобы прорвали первую линию обороны российских войск в Запорожской области в районе Работино.
"В СМИ я много читаю, и английскую прессу – они говорят о том, что первая линия взломана и так далее. Не взломана первая линия. И тот, кто понимает, кто находится на позициях и хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии, а это самый главный рубеж нашей обороны", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По словам врио губернатора, украинские формирования не только не прошли первую линию обороны, но даже Работино не взяли. Российские войска надежно закрепились на юге населенного пункта, занимают господствующие высоты, видят все перемещения противника и уничтожают живую силу и технику атакующих подразделений ВСУ.
"Мы частично отдали там ложбину, буквально три-четыре километра, и противник в эту ложбину, как вода, затекает для того, чтобы стать полигоном для наших войск", - констатировал он.
Балицкий отметил, что это направление противник выбрал для себя основным, однако продолжает безуспешные атаки, неся огромные потери в людях и технике.
"Они (ВСУ – ред.) атакуют взводами. Выходит рота, порядка 100 человек – три или четыре взвода. В лучшем случае возвращается один взвод, и то несут раненых. Расход людей просто сумасшедший", - констатировал руководитель региона.
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