https://crimea.ria.ru/20230830/prorvali-li-vsu-pervuyu-liniyu-oborony-v-zaporozhskoy-oblasti--balitskiy-1131040997.html

Прорвали ли ВСУ первую линию обороны в Запорожской области – Балицкий

Прорвали ли ВСУ первую линию обороны в Запорожской области – Балицкий - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Прорвали ли ВСУ первую линию обороны в Запорожской области – Балицкий

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию в западных СМИ о том, что ВСУ якобы прорвали первую линию обороны российских войск в... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T12:14

2023-08-30T12:14

2023-08-30T12:14

евгений балицкий

запорожская область

работино

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129830778_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_7bbb0da8da3e3a138c628f602c9a13a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию в западных СМИ о том, что ВСУ якобы прорвали первую линию обороны российских войск в Запорожской области в районе Работино.По словам врио губернатора, украинские формирования не только не прошли первую линию обороны, но даже Работино не взяли. Российские войска надежно закрепились на юге населенного пункта, занимают господствующие высоты, видят все перемещения противника и уничтожают живую силу и технику атакующих подразделений ВСУ.Балицкий отметил, что это направление противник выбрал для себя основным, однако продолжает безуспешные атаки, неся огромные потери в людях и технике."Они (ВСУ – ред.) атакуют взводами. Выходит рота, порядка 100 человек – три или четыре взвода. В лучшем случае возвращается один взвод, и то несут раненых. Расход людей просто сумасшедший", - констатировал руководитель региона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на ХерсонщинеВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении

https://crimea.ria.ru/20230830/ne-tolko-galitsiya-ekspert-raskryl-tseli-polshi-v-konflikte-na-ukraine-1131016941.html

запорожская область

работино

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, работино, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости