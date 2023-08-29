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ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении
ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 29.08.2023
ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении
Украинские войска на Донецком направлении за прошедшие сутки потеряли 340 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены эшелон и склад с боеприпасами. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T15:43
2023-08-29T15:43
2023-08-29T15:43
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские войска на Донецком направлении за прошедшие сутки потеряли 340 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены эшелон и склад с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку украинских штурмовиков в районе Невельского ДНР и улучшили положение по переднему краю.Потери противника на данном направлении составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, тринадцать автомобилей, а также две гаубицы Д-20 и "Мста-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости
ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад боеприпасов