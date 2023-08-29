Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230829/vsu-poteryali-340-boevikov-eshelon-i-sklad-na-donetskom-napravlenii-1131018143.html
ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении
ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 29.08.2023
ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении
Украинские войска на Донецком направлении за прошедшие сутки потеряли 340 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены эшелон и склад с боеприпасами. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T15:43
2023-08-29T15:43
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128704828_0:128:2599:1589_1920x0_80_0_0_d6c080ef3655e816d3cb44bb51b3116a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские войска на Донецком направлении за прошедшие сутки потеряли 340 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены эшелон и склад с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку украинских штурмовиков в районе Невельского ДНР и улучшили положение по переднему краю.Потери противника на данном направлении составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, тринадцать автомобилей, а также две гаубицы Д-20 и "Мста-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20230829/vs-rf-unichtozhili-ukrainskiy-eshelon-s-boepripasami-na-donetskom-napravlenii-1131006904.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128704828_155:0:2443:1716_1920x0_80_0_0_fd3d28d474403b7ae82ae8f5a4f87ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости
ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад боеприпасов

15:43 29.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские войска на Донецком направлении за прошедшие сутки потеряли 340 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены эшелон и склад с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Дорожное Донецкой народной республики на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. Кроме того, в районе населенного пункта Дружковка ДНР уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Также подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку украинских штурмовиков в районе Невельского ДНР и улучшили положение по переднему краю.
Потери противника на данном направлении составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, тринадцать автомобилей, а также две гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении
"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине
15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО
Момент уничтожения эшелона ВСУ
07:55
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении
 
Министерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:26Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости менингитом в Севастополе
16:59Хотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сына
16:51Ребенок погиб при обстреле Брянской области – Богомаз
16:49В Севастополе накрыли секс-притон
16:44Украинские боевики обстреливают Брянскую область
16:32РНКБ возглавил рейтинг самых выгодных автокредитов наличными в 2023 году
16:26Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе Крыма
16:10В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной езды
16:02Сотни уничтоженных боевиков и 12 отраженных атак – хроники СВО
15:56Власти Германии роют могилу собственной нации – Захарова
15:43ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении
15:39Над Черным морем перехвачен очередной украинский БПЛА
15:29Керчь простилась с погибшим героем СВО
15:04Разбившийся в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ
14:52ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету "Нептун"
14:35Крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известно
14:27Чемпионка России по фигурному катанию пропала в Москве
14:11"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компанию
13:52Россиянин задержан за диверсию по заданию спецслужб Украины
13:33В Кремле отреагировали на слова Подоляка об ударах по Крыму
Лента новостейМолния