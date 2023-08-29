https://crimea.ria.ru/20230829/vsu-poteryali-340-boevikov-eshelon-i-sklad-na-donetskom-napravlenii-1131018143.html

ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении

ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 29.08.2023

ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении

Украинские войска на Донецком направлении за прошедшие сутки потеряли 340 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены эшелон и склад с боеприпасами. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T15:43

2023-08-29T15:43

2023-08-29T15:43

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинские войска на Донецком направлении за прошедшие сутки потеряли 340 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены эшелон и склад с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку украинских штурмовиков в районе Невельского ДНР и улучшили положение по переднему краю.Потери противника на данном направлении составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, тринадцать автомобилей, а также две гаубицы Д-20 и "Мста-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230829/vs-rf-unichtozhili-ukrainskiy-eshelon-s-boepripasami-na-donetskom-napravlenii-1131006904.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости