https://crimea.ria.ru/20230829/vs-rf-unichtozhili-ukrainskiy-eshelon-s-boepripasami-na-donetskom-napravlenii-1131006904.html

ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении

ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении - РИА Новости Крым, 29.08.2023

ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом наземного комплекса уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении, уничтожено около 30 военных... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T07:55

2023-08-29T07:55

2023-08-29T08:26

министерство обороны рф

армия и флот

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом наземного комплекса уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении, уничтожено около 30 военных Украины и 10 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Там отметили, что разведывательным подразделением российских вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки.На видео Минобороны показаны кадры с разведывательного БПЛА, который завис над железнодорожной станцией. Видно грузовой состав. Затем следует взрыв от попадания ракет. Эшелон загорается, детонируют боеприпасы.

https://crimea.ria.ru/20230828/rossiyskie-istrebiteli-otognali-bespilotniki-vvs-ssha-ot-kryma-1131004271.html

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министерство обороны рф, армия и флот, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво