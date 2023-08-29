https://crimea.ria.ru/20230829/vs-rf-unichtozhili-ukrainskiy-eshelon-s-boepripasami-na-donetskom-napravlenii-1131006904.html
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении - РИА Новости Крым, 29.08.2023
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении
Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом наземного комплекса уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении, уничтожено около 30 военных... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T07:55
2023-08-29T07:55
2023-08-29T08:26
министерство обороны рф
армия и флот
потери всу
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом наземного комплекса уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении, уничтожено около 30 военных Украины и 10 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Там отметили, что разведывательным подразделением российских вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки.На видео Минобороны показаны кадры с разведывательного БПЛА, который завис над железнодорожной станцией. Видно грузовой состав. Затем следует взрыв от попадания ракет. Эшелон загорается, детонируют боеприпасы.
https://crimea.ria.ru/20230828/rossiyskie-istrebiteli-otognali-bespilotniki-vvs-ssha-ot-kryma-1131004271.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении - Минобороны
07:55 29.08.2023 (обновлено: 08:26 29.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом наземного комплекса уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на донецком направлении, уничтожено около 30 военных Украины и 10 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Там отметили, что разведывательным подразделением российских вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки.
"Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ", - сказали в Минобороны.
На видео Минобороны показаны кадры с разведывательного БПЛА, который завис над железнодорожной станцией. Видно грузовой состав. Затем следует взрыв от попадания ракет. Эшелон загорается, детонируют боеприпасы.